«Драку» собак в Актау сняли на видео

Статья 408. Нарушение правил выпаса сельскохозяйственных животных, правил содержания и выгула собак и кошек, правил отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

1. Нарушение установленных местными представительными органами областей, городов республиканского значения и столицы правил выпаса сельскохозяйственных животных, правил содержания и выгула собак и кошек, правил отлова и уничтожения бродячих собак и кошек в городах и других населенных пунктах – влечет предупреждение или штраф в размере трех месячных расчетных показателей.

2. Те же действия, повлекшие причинение ущерба здоровью или имуществу физических лиц, – влекут штраф в размере десяти месячных расчетных показателей.

Инцидент произошёл 8 февраля. Мужчина выгуливал своего питомца на территории стадиона возле спортивного комплекса «Каспий».- Собаку мужчина отпустил погулять без поводка и намордника. Пока мужчина выгуливал пса, появилось несколько бродячих собак. Они набросились на пса мужчины. Мимо проходила группа молодых людей, они пытались помочь хозяину собаки, - сообщили в пресс-службе ведомства.После того, как мужчине удалось освободить своё животное, он направился домой.- Хозяина овчарки привлекли к ответственности по статье 408 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях», - добавили в пресс-службе департамента полиции.