«Драку» собак в Актау сняли на видео

- Собаку мужчина отпустил погулять без поводка и намордника. Пока мужчина выгуливал пса, появилось несколько бродячих собак. Они набросились на пса мужчины. Мимо проходила группа молодых людей, они пытались помочь хозяину собаки, - сообщили в пресс-службе ведомства.
После того, как мужчине удалось освободить своё животное, он направился домой.
- Хозяина овчарки привлекли к ответственности по статье 408 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях», - добавили в пресс-службе департамента полиции.
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Травля собак на территории города. @mangistaupd Здесь могла бы быть философская вставка, но меня просто бомбит. Куда смотрят власти? Куда смотрят участковые? Травля собак это жестокое отношение к животным. Это отношение к собаке, которое ведёт за собой увечье животного. Я считаю, что этот маразм нужно присекать. Раз и навсегда. Прошу принять все необходимые меры. Прошу всех и каждого, кто так же не равнодушен к этой деятельности - напишите в @mangistaupd @akimat_mangystau Человек со здоровой психикой вряд ли будет заниматься такими делами. @inaktau.kz @aktau.911 @club_dobryakov_aktay @sobaka_v_dom_aktau @alexandr.fokin.31
Для справки: