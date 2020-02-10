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ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 10:49

Просмотров: 1456

«Драку» собак в Актау сняли на видео

Запечатлевшие происшествие горожане возмутились проведением собачьих боев на территории спортивного комплекса «Каспий». В пресс-службе департамента полиции прокомментировали данный инцидент.

Скриншот видеоматериала
Инцидент произошёл 8 февраля. Мужчина выгуливал своего питомца на территории стадиона возле спортивного комплекса «Каспий».

- Собаку мужчина отпустил погулять без поводка и намордника. Пока мужчина выгуливал пса, появилось несколько бродячих собак. Они набросились на пса мужчины. Мимо проходила группа молодых людей, они пытались помочь хозяину собаки, - сообщили в пресс-службе ведомства.

После того, как мужчине удалось освободить своё животное, он направился домой.

- Хозяина овчарки привлекли к ответственности по статье 408 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях», - добавили в пресс-службе департамента полиции.

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Травля собак на территории города. @mangistaupd Здесь могла бы быть философская вставка, но меня просто бомбит. Куда смотрят власти? Куда смотрят участковые? Травля собак это жестокое отношение к животным. Это отношение к собаке, которое ведёт за собой увечье животного. Я считаю, что этот маразм нужно присекать. Раз и навсегда. Прошу принять все необходимые меры. Прошу всех и каждого, кто так же не равнодушен к этой деятельности - напишите в @mangistaupd @akimat_mangystau Человек со здоровой психикой вряд ли будет заниматься такими делами. @inaktau.kz @aktau.911 @club_dobryakov_aktay @sobaka_v_dom_aktau @alexandr.fokin.31

Публикация от Хвостатые города Актау (@aktau_pets)



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Комментарии ( 2 )

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Lexus (Посетители) Сегодня, 13:32
Привлекли?))) За то что покусала бродячих собак? Мля че за маразм?
 
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Ян (Посетители) Сегодня, 12:14
Много раз встречал бродячих на прогулке и ни разу за 12 лет на нас не напали.наверняка овчарка сам начал или хозяин натравил.
 
 

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