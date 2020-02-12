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ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 11:58

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Жительница Актау и двое её детей пострадали из-за травли соседями насекомых

Женщину доставили в приёмный покой Мангистауской областной больницы, где медики оказали ей первую помощь. Две её дочери находятся в областной детской больнице, где они получают необходимое лечение. Об этом сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области.

Фото предоставлено пресс-службой управления здравоохранения Мангистауской области
Инцидент произошел в доме №57 в 5 микрорайоне 10 февраля.

По словам пострадавшей, соседи травили клопов, не предупредив жильцов дома.

- Пришла домой — запах стоит. Старшая дочь сказала, что запах стоит давно. Постучались к соседям — никто не открывал. Позвонили участковому, нашли хозяина. Хозяин квартиры сказал, что предупреждать не обязан, якобы он просто травил насекомых. Вчера пришла домой и снова запах. Мне уже пришлось вызвать «скорую». Меня прокапали в больнице, дети лежат в детской областной с диагнозом «отравление токсическими веществами». Я буду писать заявление в полицию после такого равнодушного ответа соседа, - рассказала Юлия Молдован.

По информации пресс-службы управления здравоохранения, состояние детей оценивается как стабильное.

Жительница Актау и двое её детей пострадали из-за травли соседями насекомых


- В настоящее время девочки 10 и 15-лет получают лечение и всю необходимую помощь в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и обязательного социального медицинского страхования. Врачи говорят, что, возможно, уже через пару дней детей выпишут из больницы. Следует отметить, что это второй случай, когда в «скорую» обращаются с диагнозом «отравление токсическими веществами». В прошлом году было 13 вызовов. К сожалению, среди них были умершие - как среди детей, так и среди взрослых, - отметили в пресс-службе управления здравоохранения.



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