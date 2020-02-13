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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 12:39

Просмотров: 111

Житель Актау во время пьяной ссоры зарезал знакомого

Местный житель обвинён в предумышленном убийстве. Приговором суда ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба специализированного межрайонного суда по уголовным делам Мангистауской области.

Фото из доступных источников
По материалам дела, инцидент произошел днём 12 ноября 2019 года.

Подсудимый Канат находился у себя в квартире в 28А микрорайоне и распивал спиртные напитки вместе со своими знакомыми Санжаром и Уланом. Вскоре между Канатом и Санжаром вспыхнула ссора. Канат взял нож и пырнул знакомого в грудь. Мужчина от полученного удара скончался на месте происшествия.

Приговором суда Каната признали виновным по части 1 статьи 99 УК РК (Убийство) и назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Приговор еще не вступил в законную силу.

(По этическим соображениям имена в статье изменены)



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