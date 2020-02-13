Житель Актау во время пьяной ссоры зарезал знакомого

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По материалам дела, инцидент произошел днём 12 ноября 2019 года.



Подсудимый Канат находился у себя в квартире в 28А микрорайоне и распивал спиртные напитки вместе со своими знакомыми Санжаром и Уланом. Вскоре между Канатом и Санжаром вспыхнула ссора. Канат взял нож и пырнул знакомого в грудь. Мужчина от полученного удара скончался на месте происшествия.



Приговором суда Каната признали виновным по части 1 статьи 99 УК РК (Убийство) и назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы.



Приговор еще не вступил в законную силу.



(По этическим соображениям имена в статье изменены)