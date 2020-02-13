«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 13 Февраля
0...+1
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 376.2 KZT
  • €1 = 410.77 KZT
  • 1 RUB = 5.96 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 13:05

Просмотров: 3138

Жулдыз Буркитова: В туалете одного из торговых центров Актау я встретила извращенца

К жителям Актау с предостережением обратилась жительница Атырау. Она 31 января увидела в общественном туалете одного из городских торговых центров полового извращенца.

Иллюстративное фото с сайта pravda-nn.ru
В редакцию Lada.kz обратилась жительница Атырау Жулдыз Буркитова.

По словам женщины, в женской туалетной комнате торгового центра она встретила вуайериста. Инцидент произошел 31 января.

- Я приехала из Атырау в Актау на пару дней. Мы с подругой погуляли по набережной и пошли в ТЦ «Астана», я захотела в туалет, заплатила 30 тенге и зашла в уборную. Когда я заходила, передо мной вышли две женщины, и я, ни о чем не думая, зашла во вторую кабинку - туалет был старый, с тремя кабинками, с открытыми пространствами сверху и снизу. Зашла и вижу в третьей кабинке тень, подумала, что это женщина. Вдруг я почувствовала, что на меня кто-то смотрит, подняла голову, и была в шоке — я увидела мужчину, смотрящего на меня, рассказала Жулдыз Буркитова.

По словам женщины, она с криками выбежала из туалета.

- Он выбежал вместе со мной, я поймала его за руку, он отмахнулся и рванул из торгового центра. Пришел охранник, я спросила его: почему он так долго шел? В ответ я услышала, мол, что же мне теперь делать, в туалете сидеть и охранять? - возмутилась гостья Актау.

После этого Жулдыз Буркитова вызвала полицию.

- Поехали в участок, я начала писать заявление, и сказала, что я не местная. Они мне сказали, что заберут мое удостоверение, если я напишу заявление, и добавили, что бы я не создавала им проблем, и что если я напишу заявление - то оно будет «висеть у них на шее». В итоге пришлось просто написать, что со мной произошёл такой случай и претензий я не имею! В тот момент я не знала, что они не имели никакого права забирать у меня удостоверение. Действия полиции и охраны торгового центра говорят о полном равнодушии. А если бы на моем месте была маленькая девочка, то что тогда? - подытожила женщина.

Редакция ожидает официальный комментарий от департамента полиции Мангистауской области.

Для справки:
Вуайеризм - сексуальная девиация, характеризуемая побуждением подглядывать за людьми, занимающимися сексом или «интимными» процессами: раздевание, принятие ванны или душа, мочеиспускание.

Половое извращение или сексуальная перверсия (также извращение полового чувства) — любое сексуальное поведение, считающееся в данном обществе отклонением от принятых сексуальных норм и стандартов в плане направленности полового влечения или способов его удовлетворения.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 4 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Pinochet
 шаман (Посетители) Сегодня, 15:39
Erlan84,
Все что нужно знать о безграмотности нашего населения которым и пользуется наша полиция

Лучше бить в бубен, чем получать в него!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Pole
 Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 15:35
- Поехали в участок, я начала писать заявление, и сказала, что я не местная. Они мне сказали, что заберут мое удостоверение, если я напишу заявление, и добавили, что бы я не создавала им проблем, и что если я напишу заявление - то оно будет «висеть у них на шее».


Все что нужно знать о местной полиции!!!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Empro (Посетители) Сегодня, 14:30
А как же камеры? Наверняка это (извращенец) попал на камеру.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Шевченко 81
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 13:58
Пришел охранник, я спросила его: почему он так долго шел? В ответ я услышала, мол, что же мне теперь делать, в туалете сидеть и охранять? - возмутилась гостья Актау.

ну и? что она решила? сидеть охраннику вместе с ней в туалете?
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика