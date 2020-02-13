Жулдыз Буркитова: В туалете одного из торговых центров Актау я встретила извращенца

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В редакцию Lada.kz обратилась жительница Атырау Жулдыз Буркитова.



По словам женщины, в женской туалетной комнате торгового центра она встретила вуайериста. Инцидент произошел 31 января.



- Я приехала из Атырау в Актау на пару дней. Мы с подругой погуляли по набережной и пошли в ТЦ «Астана», я захотела в туалет, заплатила 30 тенге и зашла в уборную. Когда я заходила, передо мной вышли две женщины, и я, ни о чем не думая, зашла во вторую кабинку - туалет был старый, с тремя кабинками, с открытыми пространствами сверху и снизу. Зашла и вижу в третьей кабинке тень, подумала, что это женщина. Вдруг я почувствовала, что на меня кто-то смотрит, подняла голову, и была в шоке — я увидела мужчину, смотрящего на меня, рассказала Жулдыз Буркитова.



По словам женщины, она с криками выбежала из туалета.



- Он выбежал вместе со мной, я поймала его за руку, он отмахнулся и рванул из торгового центра. Пришел охранник, я спросила его: почему он так долго шел? В ответ я услышала, мол, что же мне теперь делать, в туалете сидеть и охранять? - возмутилась гостья Актау.



После этого Жулдыз Буркитова вызвала полицию.



- Поехали в участок, я начала писать заявление, и сказала, что я не местная. Они мне сказали, что заберут мое удостоверение, если я напишу заявление, и добавили, что бы я не создавала им проблем, и что если я напишу заявление - то оно будет «висеть у них на шее». В итоге пришлось просто написать, что со мной произошёл такой случай и претензий я не имею! В тот момент я не знала, что они не имели никакого права забирать у меня удостоверение. Действия полиции и охраны торгового центра говорят о полном равнодушии. А если бы на моем месте была маленькая девочка, то что тогда? - подытожила женщина.



Редакция ожидает официальный комментарий от департамента полиции Мангистауской области.



Для справки:

Вуайеризм - сексуальная девиация, характеризуемая побуждением подглядывать за людьми, занимающимися сексом или «интимными» процессами: раздевание, принятие ванны или душа, мочеиспускание.



Половое извращение или сексуальная перверсия (также извращение полового чувства) — любое сексуальное поведение, считающееся в данном обществе отклонением от принятых сексуальных норм и стандартов в плане направленности полового влечения или способов его удовлетворения.