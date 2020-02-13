Два человека погибли в ДТП на трассе Актау-Каламкас

По информации ведомства, вызов на «103» поступил в 15:05. В 15:10 сообщение передали в сельскую врачебную амбулаторию села Таушык. Сообщалось, что на 128-146 километре трассы Актау-Каламкас произошло опрокидывание автомобиля Lada Granta.Выяснилось, что на месте происшествия двое пострадавших, которые являются жителями поселка Акшукур Тупкараганского района.Мужчины 1976 и 1973 годов рождения получили травмы, несовместимые с жизнью. Медики констатировали биологическую смерть.