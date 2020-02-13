Авария с участием автомобиля охранного агентства в Актау попала на видео

Дорожно-транспортное происшествие случилось вчера, 12 февраля. Авария попала на видеорегистраторы очевидцев.На кадрах видно, как служебный автомобиль с включёнными проблесковыми маячками врезался в совершающий маневр автомобиль Kia Cerato.В отношении водителя автомобиля Kia Cerato составили административный протокол по статье 610 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях.