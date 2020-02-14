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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 13:42

Просмотров: 959

Предварительную версию гибели семьи от угарного газа назвали в полиции Мангистау

Ведется досудебное расследование. Об этом сообщили в пресс-службе ДП Мангистауской области.

Фото из архива
По данным пресс-службы ведомства, 13 февраля в 18:30 на пульт дежурного Мунайлинского отдела полиции поступило сообщение о том, что в селе Батыр угарным газом отравилась семья из шести человек.

- По прибытию на место происшествия полицейских и сотрудников скорой медицинской помощи была констатирована биологическая смерть четырех потерпевших. Это мать и трое детей. Глава семейства и ещё один ребёнок доставлены в областную больницу, где находятся в сознании и под наблюдением врачей. В ходе следствия установлено, что дом отапливался газовым котлом, дымоходная труба которого находится в неисправном состоянии, - рассказали в пресс-службе полиции региона.

Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований (ЕРДР) по части 3 статьи 292 УК РК, то есть нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей.

- Назначена судебно-медицинская экспертиза, - сообщили в пресс-службе ДП Мангистауской области.

Напомним, что 13 февраля от отравления угарным газом в Мангистау скончались женщина и трое детей.



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Комментарии ( 2 )

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Ирон (Посетители) Сегодня, 14:51
Куда дчс смотрела говорили же будут ходить проверять одни понты .жаль семью
 
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OpOp (Посетители) Сегодня, 14:43
какой ужас. ну как же так? соболезную
 
 

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