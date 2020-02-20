Чиновницу из Мангистау оштрафовали на пять миллионов тенге

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Жанаозенским городским судом чиновница признана виновной в нарушении пункта 2 части 3 статьи 189 Уголовного Кодекса республики Казахстан.
- Она подозревалась в хищении бюджетных денежных средств в сумме 5 464 656 тенге путем необоснованной оплаты заработной платы и премий, - сообщили в антикоррупционной службе.
Чиновница по решению суда от 10 февраля этого года обязана выплатить штраф в размере 5 464 656 тенге. Ее также пожизненно лишили права занимать должности на государственной службе. Для справки:
Статья 189 УК РК. Присвоение или растрата вверенного чужого имущества
1. Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, - наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.
2. То же деяние, совершенное:
1) группой лиц по предварительному сговору;
2) неоднократно;
3) лицом с использованием своего служебного положения, - наказывается штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они совершены:
1) в крупном размере;
2) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если они сопряжены с использованием им своего служебного положения, - наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, а в случаях, предусмотренных пунктом 2), с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:
1) преступной группой;
2) в особо крупном размере, - наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового.