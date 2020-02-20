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ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 17:01

Просмотров: 603

Чиновницу из Мангистау оштрафовали на пять миллионов тенге

Главный специалист аппарата акима села Тенге Мангистауской области подозревалась в хищении бюджетных средств в сумме 5 464 656 тенге. Об этом сообщили в Агентстве Республики Казахстан по противодействию коррупции.

иллюстративное фото с сайта econsulting.kz
Жанаозенским городским судом чиновница признана виновной в нарушении пункта 2 части 3 статьи 189 Уголовного Кодекса республики Казахстан.

- Она подозревалась в хищении бюджетных денежных средств в сумме 5 464 656 тенге путем необоснованной оплаты заработной платы и премий, - сообщили в антикоррупционной службе.

Чиновница по решению суда от 10 февраля этого года обязана выплатить штраф в размере 5 464 656 тенге. Ее также пожизненно лишили права занимать должности на государственной службе.

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Комментарии ( 2 )

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manwyk (Посетители) Сегодня, 18:17
Ну что,тогда шубу украл,вернул - гуляй.Колбасу стащил,деньги отдал за них - гуляй.В квартиру влез,что то украл,продал,верни деньгами и - гуляй Вася дальше.Только успевай успешно т.е.скрытно воровать,чтобы было чем вернуть,когда попадешься.

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
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 Mestnyi (Посетители) Сегодня, 17:49
Борьба с коррупцией в Казахстане это как рыбалка на канале Discovery - поймали, показали всем и отпустили.
Поэтому и воруют, что уверены в безнаказанности....
 
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 ABCD (Посетители) Сегодня, 17:22
Какой же это штраф? Просто вернула украденное! Это полный абзац с таким правосудием! Мешок муки украла бы ,срок бы дали! А тут пять лямов .... да мелочь какая....!
 
 

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