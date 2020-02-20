Дебошир из Жанаозена получил тюремный срок

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По материалам дела, местный житель Ернар у себя на квартире со своим знакомым Тимуром распивали купленную вместе водку. Затем Тимур заснул дома у Ернара.



Ернар неоднократно просил его покинуть дом, но Тимур игнорировал его просьбы. Тогда Ернар попытался вытащить гостя, но тот в ответ ударил его по носу кулаком, затем толкнул и несколько раз нанёс удары по лицу и по голове. После избиения он скрылся.



Приговором суда Тимура признали виновным по части 1 статьи 106 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и назначили наказание в виде лишения свободы сроком на три года и шесть месяцев.



Приговор вступил в законную силу сегодня, 20 февраля.



(Имена в статье изменены по этическим соображениям).