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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:37

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Дебошир из Жанаозена получил тюремный срок

Пьяные посиделки двух приятелей в Жанаозене закончились избиением хозяина квартиры своим собутыльником. Подозреваемого лишили свободы сроком на три года и шесть месяцев. Об этом сообщает пресс-служба Жанаозенского городского суда.

Фото из доступных источников
По материалам дела, местный житель Ернар у себя на квартире со своим знакомым Тимуром распивали купленную вместе водку. Затем Тимур заснул дома у Ернара.

Ернар неоднократно просил его покинуть дом, но Тимур игнорировал его просьбы. Тогда Ернар попытался вытащить гостя, но тот в ответ ударил его по носу кулаком, затем толкнул и несколько раз нанёс удары по лицу и по голове. После избиения он скрылся.

Приговором суда Тимура признали виновным по части 1 статьи 106 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и назначили наказание в виде лишения свободы сроком на три года и шесть месяцев.

Приговор вступил в законную силу сегодня, 20 февраля.

(Имена в статье изменены по этическим соображениям).



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