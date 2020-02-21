Из Мангистау пытались вывезти краснокнижных птиц

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Инцидент произошел в начале февраля этого года.



Сотрудники полиции Мангистауской области остановили автомобиль Toyota Camry на автодороге Актау-Бейнеу-Боранкул-Атырау.



В машине полицейские обнаружили девять соколов-балобанов.



- Задержанные являются уроженцами Шымкента. В отношении подозреваемых начато досудебное расследование по статье «Незаконная охота» Уголовного Кодекса Республики Казахстан. Машина водворена на штрафную стоянку. Подозреваемые находятся в следственном изоляторе, - отметили в пресс-службе ведомства.