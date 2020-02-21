В Мангистау за месяц зарегистрировано свыше 160 фактов бытового насилия

По данным пресс-службы полиции области, в проведении мероприятия были задействованы свыше 250 сотрудников, а также были созданы совместные группы сотрудников местной полицейской службы и общественных помощников полиции.За время оперативно-профилактического мероприятия в области зарегистрирован 161 факт бытового насилия, вынесены защитные предписания в отношении 108 лиц, устроивших конфликты в семье. По ходатайствам участковых инспекторов полиции судами к двум правонарушителям установлены «особые требования к поведению», с запретом на употребление алкогольных напитков сроком от трех месяцев до одного года.- За дни проведения профилактических мероприятий противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений по статье 73 Кодекса об Административных Правонарушениях РК (Умышленное причинение легкого вреда здоровью) привлечены 29 дебоширов; 206 гражданам, совершившим правонарушения в быту, вынесены предписания, а за нарушение уже вынесенного предписания по статье 461 КоАП РК к ответственности привлечены пять человек, - рассказали в пресс-службе полиции.В полиции отметили, что мероприятие проводится в целях оздоровления криминогенной обстановки, недопущения тяжких и особо тяжких преступлений в состоянии алкогольного опьянения. Основными задачами этого мероприятия являются: проверка по месту жительства лиц, состоящих на учете органов внутренних дел за правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений, злоупотребляющих алкогольными напитками и употребляющих наркотические вещества, неблагополучных семей и лиц, освободившихся из исправительных учреждений.