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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:41

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В Мангистау за месяц зарегистрировано свыше 160 фактов бытового насилия

Департаментом полиции Мангистауской области проведены рейдовые мероприятия республиканского масштаба под названием «Быт». По итогам рейдов в регионе зарегистрирован 161 факт бытового насилия, и к административной ответственности привлечены 29 семейных дебоширов.

Иллюстрация к материалу
По данным пресс-службы полиции области, в проведении мероприятия были задействованы свыше 250 сотрудников, а также были созданы совместные группы сотрудников местной полицейской службы и общественных помощников полиции.

В Мангистау за месяц зарегистрировано свыше 160 фактов бытового насилия


В Мангистау за месяц зарегистрировано свыше 160 фактов бытового насилия


За время оперативно-профилактического мероприятия в области зарегистрирован 161 факт бытового насилия, вынесены защитные предписания в отношении 108 лиц, устроивших конфликты в семье. По ходатайствам участковых инспекторов полиции судами к двум правонарушителям установлены «особые требования к поведению», с запретом на употребление алкогольных напитков сроком от трех месяцев до одного года.

В Мангистау за месяц зарегистрировано свыше 160 фактов бытового насилия


В Мангистау за месяц зарегистрировано свыше 160 фактов бытового насилия


- За дни проведения профилактических мероприятий противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений по статье 73 Кодекса об Административных Правонарушениях РК (Умышленное причинение легкого вреда здоровью) привлечены 29 дебоширов; 206 гражданам, совершившим правонарушения в быту, вынесены предписания, а за нарушение уже вынесенного предписания по статье 461 КоАП РК к ответственности привлечены пять человек, - рассказали в пресс-службе полиции.

В полиции отметили, что мероприятие проводится в целях оздоровления криминогенной обстановки, недопущения тяжких и особо тяжких преступлений в состоянии алкогольного опьянения. Основными задачами этого мероприятия являются: проверка по месту жительства лиц, состоящих на учете органов внутренних дел за правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений, злоупотребляющих алкогольными напитками и употребляющих наркотические вещества, неблагополучных семей и лиц, освободившихся из исправительных учреждений.

Полицейские напоминают гражданам о необходимости информировать сотрудников полиции по телефонам «102», либо своих участковых инспекторов полиции и территориальные отделы полиции о лицах, в том числе проживающих по соседству и совершающих различные правонарушения, злоупотребляющих алкогольными напитками и замеченных в употреблении наркотических средств.



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