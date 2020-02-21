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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 13:06

Просмотров: 869

В Мангистау на 69 процентов снизилось количество прибывших иностранцев

С начала 2020 года в Мангистау поставлены на временную регистрацию 5660 иностранцев. Об этом сообщает пресс-служба департамента полиции региона.

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В ходе различных рейдовых мероприятий, организованных сотрудниками миграционной полиции, за различные нарушения казахстанского законодательства к административной ответственности привлечены 320 иностранцев.

Управлением миграционной полиции области с нарушителей взыскано 960 033 тенге.

- С начала текущего года управлением миграционной полиции официально были поставлены на временную регистрацию 5660 иностранцев. По статье 517 Кодекса РК об административных правонарушениях (Нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства Республики Казахстан в области миграции населения) были привлечены к ответственности 252 иностранца. Направлено в административный суд по части 5 статьи 517 части КоАП РК – 52 гражданина. Также по статье 518 КоАП РК (Нарушение законодательства Республики Казахстан в области миграции населения физическими или юридическими лицами, принимающими иностранцев и лиц без гражданства) к ответственности привлечены 64 человека, - рассказали в пресс-службе ведомства.

В полиции региона отметили, что на сегодняшний день активно ведутся работы по легализации иностранцев путем выдачи патентов (разрешение на работу у физических лиц), в результате которых легализованы 8450 иностранцев. По итогам в бюджет поступило 110 981 795 тенге.



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Комментарии ( 1 )

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manwyk (Посетители) Сегодня, 16:32
Мало платят, наверное.

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
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  • Ян
  • Akosha
  • Ermyndo
 Око (Посетители) Сегодня, 15:37
Правильно, их тут бъют, вот и не едут))

всё вижу
 
 

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