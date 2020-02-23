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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 18:41

Просмотров: 865

В гараже браконьера нашли более 500 килограммов краснокнижной рыбы

Рыба осетровых пород общим весом более 500 килограммов была обнаружена в гараже у жителя Форт-Шевченко в ходе проведения рейдовых мероприятий сотрудниками природоохранной полиции. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Фото из доступных источников
Количество краснокнижной рыбы составило 219 штук общим весом свыше 500 килограмм.

- По данному факту начато досудебное расследование по статье 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами), - отметили в ведомстве.


Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок от семи до 12 лет, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

По данным Всемирного фонда дикой природы, осетровые рыбы Каспийского моря находятся на грани исчезновения. Основная причина такого бедственного положения вещей - браконьерство.



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