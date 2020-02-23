В гараже браконьера нашли более 500 килограммов краснокнижной рыбы

- По данному факту начато досудебное расследование по статье 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами), - отметили в ведомстве.

Количество краснокнижной рыбы составило 219 штук общим весом свыше 500 килограмм.Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок от семи до 12 лет, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.По данным Всемирного фонда дикой природы, осетровые рыбы Каспийского моря находятся на грани исчезновения. Основная причина такого бедственного положения вещей - браконьерство.