Обкрадывала нанимательницу: Домработнице из Актау дали три года условно

Иллюстративное фото с сайта griffin.ua
В Актауском городском суде рассмотрели уголовное дело в отношении нарушительницы по пункту 1 части 3 статьи 188 Уголовного кодекса Республики Казахстан (УК РК).
- Суд установил, что нарушительница, оказывая клининговые услуги в квартире одного из домов 14 микрорайона Актау, умышленно, из корыстных побуждений, пользуясь моментами отсутствия в квартире хозяев, тайно похитила золотые изделия и денежные средства, принадлежащие потерпевшей. Всё это происходило на протяжении октября и ноября прошлого года. Домработница причинила потерпевшей материальный ущерб на сумму 4 189 960 тенге, - рассказали в пресс-службе суда.
Домработницу признали виновной и назначили ей наказание в виде трёх лет ограничения свободы, с установлением пробационного контроля.
Для справки:
- Суд установил, что нарушительница, оказывая клининговые услуги в квартире одного из домов 14 микрорайона Актау, умышленно, из корыстных побуждений, пользуясь моментами отсутствия в квартире хозяев, тайно похитила золотые изделия и денежные средства, принадлежащие потерпевшей. Всё это происходило на протяжении октября и ноября прошлого года. Домработница причинила потерпевшей материальный ущерб на сумму 4 189 960 тенге, - рассказали в пресс-службе суда.
Домработницу признали виновной и назначили ей наказание в виде трёх лет ограничения свободы, с установлением пробационного контроля.
Для справки: