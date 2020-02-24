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ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 13:01

Просмотров: 1401

Обкрадывала нанимательницу: Домработнице из Актау дали три года условно

Оказывая клининговые услуги в квартире одного из жилых домов в 14 микрорайоне, женщина на протяжении двух месяцев обкрадывала свою нанимательницу. Об этом сообщили в пресс-службе Мангистауского областного суда.

Иллюстративное фото с сайта griffin.ua
В Актауском городском суде рассмотрели уголовное дело в отношении нарушительницы по пункту 1 части 3 статьи 188 Уголовного кодекса Республики Казахстан (УК РК).

- Суд установил, что нарушительница, оказывая клининговые услуги в квартире одного из домов 14 микрорайона Актау, умышленно, из корыстных побуждений, пользуясь моментами отсутствия в квартире хозяев, тайно похитила золотые изделия и денежные средства, принадлежащие потерпевшей. Всё это происходило на протяжении октября и ноября прошлого года. Домработница причинила потерпевшей материальный ущерб на сумму 4 189 960 тенге, - рассказали в пресс-службе суда.

Домработницу признали виновной и назначили ей наказание в виде трёх лет ограничения свободы, с установлением пробационного контроля.

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Комментарии ( 3 )

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Зима (Посетители) Сегодня, 15:13
Одно не понятно, как хозяева сразу не заметили исчезновения ,даже тех же золотых украшений.
 
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12-й регион (Посетители) Сегодня, 15:11
Ооо! Да это прям как беспроцентный кредит на 3 года draznilka
 
-3
  • USM
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Рома (Посетители) Сегодня, 13:09
Уже 21 век, а люди до сих пор держать "наличку" и золотишко у себя дома
Не дома надо держать, а на счетах и банковских ячейках банка.
Или все золотишко носит на себе, как пираты, ха-ха
 
 

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