Обкрадывала нанимательницу: Домработнице из Актау дали три года условно

Статья 188 УК РК. Кража

1. Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, - наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

2. Кража, совершенная:

1) группой лиц по предварительному сговору;

2) путем незаконного доступа в информационную систему либо изменения информации, передаваемой по сетям телекоммуникаций, - наказывается штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

3. Кража, совершенная:

1) в крупном размере;

2) неоднократно;

3) с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство, - наказывается ограничением свободы на срок от двух до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

4. Кража, совершенная:

1) преступной группой;

2) из нефтегазопровода;

3) в особо крупном размере, - наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

В Актауском городском суде рассмотрели уголовное дело в отношении нарушительницы по пункту 1 части 3 статьи 188 Уголовного кодекса Республики Казахстан (УК РК).- Суд установил, что нарушительница, оказывая клининговые услуги в квартире одного из домов 14 микрорайона Актау, умышленно, из корыстных побуждений, пользуясь моментами отсутствия в квартире хозяев, тайно похитила золотые изделия и денежные средства, принадлежащие потерпевшей. Всё это происходило на протяжении октября и ноября прошлого года. Домработница причинила потерпевшей материальный ущерб на сумму 4 189 960 тенге, - рассказали в пресс-службе суда.Домработницу признали виновной и назначили ей наказание в виде трёх лет ограничения свободы, с установлением пробационного контроля.