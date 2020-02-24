Наезд на несовершеннолетнего попал на видео в Актау

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Инцидент произошёл 24 февраля в 11:55.Несовершеннолетнего сбили на пешеходном переходе между 11 и 10 микрорайонами, напротив памятника Кашагану Куржиманулы.Момент наезда на подростка попал на веб-камеры интернет-провайдера X-COMMUNICATION.В управлении здравоохранения сообщили, что диспетчерская служба «Скорой помощи» приняла вызов в 11:57.- Информация бригаде скорой медицинской помощи была передана сразу же. До места происшествия карета «Скорой помощи» доехала за восемь минут. У подростка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом левой голени и травматический шок 1 и 2 степеней, - отметили в пресс-службе управления здравоохранения области.В пресс-службе департамента полиции сообщили, что личность водителя установлена, и по данному факту ведется досудебное расследование.