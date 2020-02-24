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ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 16:18

Просмотров: 25

Женщину сбили возле спортивного комплекса «Жас Канат» в Актау

Пострадавшая получила ушиб мягкой ткани в области левого коленного сустава. После оказания первой медицинской помощи, девушку отпустили домой. Об этом сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области.

Иллюстративное фото с сайта vedomosti-ua.com
Наезд на 24-летнюю женщину произошёл сегодня, 24 февраля, примерно в 09:00 на пешеходном переходе между 12 и 16 микрорайонами, в районе спортивного комплекса «Жас Канат».

Пострадавшую доставили в приёмный пункт Мангистауской областной больницы (МОБ).

- Диагноз пострадавшей - ушиб мягкой ткани в области левого коленного сустава. После того, как была оказана медицинская помощь, она была отпущена домой. В госпитализации не было необходимости, к счастью, полученные травмы не представляют угрозу для её здоровья, - отметили в пресс-службе управления здравоохранения.

По информации департамента полиции области, по данному факту составлен протокол по статье 610 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».

- Автомобиль нарушителя водворили на штрафстоянку, - добавили в пресс-службе ведомства.



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