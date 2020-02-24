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ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Вчера, 17:40

Просмотров: 3265

Полицейские Мангистау задержали уроженку Тараза за распространение порнографии

В Актау задержали жительницу Тараза, которая размещала в социальной сети свои интимные фотографии для рекламирования себя. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Иллюстративное фото с сайта mir24.tv
В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Контрафакт» сотрудники управления криминальной полиции выявили факт распространения порнографических материалов.

- Установлена и задержана уроженка Тараза, которая размещала в социальной сети свои интимные фотографии для рекламирования себя. Позже было установлено, что гражданка оказывала интимную услугу с целью получения прибыли, - пояснили в пресс-службе департамента полиции области.

По данному факту возбудили уголовное производство по статье «Незаконное распространение порнографических материалов или предметов» Уголовного кодекса Республики Казахстан (УК РК).

- Проводится досудебное расследование. Следует отметить, что данная статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере до двух тысяч месячных расчётных показателей либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без, - добавили в пресс-службе ведомства.



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Комментарии ( 4 )

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leo529 (Посетители) Вчера, 23:20
Почему же контрафакт, она что, поддельная была? :)

"Незаконное распространение порнографических материалов" - а что, существует законное?
 
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бася (Посетители) Вчера, 23:03
Цитата:  214
а фотки-то где?..



lolкто не успел,тот опоздал
 
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Сурьёзный (Посетители) Вчера, 22:43
а как про прибыль то узнали? А если бартер как вариант?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Андpей
  • shurik_kz11
 214 (Посетители) Вчера, 21:32
Ц, а фотки-то где?..
 
 

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