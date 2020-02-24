Полицейские Мангистау задержали уроженку Тараза за распространение порнографии

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В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Контрафакт» сотрудники управления криминальной полиции выявили факт распространения порнографических материалов.



- Установлена и задержана уроженка Тараза, которая размещала в социальной сети свои интимные фотографии для рекламирования себя. Позже было установлено, что гражданка оказывала интимную услугу с целью получения прибыли, - пояснили в пресс-службе департамента полиции области.



По данному факту возбудили уголовное производство по статье «Незаконное распространение порнографических материалов или предметов» Уголовного кодекса Республики Казахстан (УК РК).



- Проводится досудебное расследование. Следует отметить, что данная статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере до двух тысяч месячных расчётных показателей либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без, - добавили в пресс-службе ведомства.