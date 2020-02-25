«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 25 Февраля
+9...+9
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 376.43 KZT
  • €1 = 407.11 KZT
  • 1 RUB = 5.76 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 13:26

Просмотров: 1534

Полиция Мангистау: Снятая на видео потасовка произошла в 2013 году

В Сети распространяется видеоролик групповой драки с участием молодых людей. В пресс-службе департамента полиции региона сообщили, что инцидент происходил на территории Тупкараганского района области, но в 2013 году.

Скриншот видеоматериала
Пользователи Сети распространяют видеоролик, на котором запечатлена потасовка группы мужчин. Люди предположили, что на видео запечатлена групповая драка между жителями сёл Акшукур и Саин-Шапагатов.

Сотрудники департамента полиции изучили данный видеоролик.

- После изучения видеоматериала было установлено, что инцидент происходил в Тупкараганском районе в 2013 году. Подобные видеоролики неоднократно публиковались в социальных сетях. Пострадавших во всех запечатленных там инцидентах не было, как и обращений в полицию. Силами полиции был пресечен аналогичный факт в 2018 году, когда 31 человека привлекли к уголовной ответственности за хулиганство. В настоящее время таких фактов не имеется. Полиция всегда анализирует интернет-пространство, на постоянной основе принимаются необходимые меры, направленные на поддержание стабильности в регионах, а также обеспечение должного правопорядка и безопасности, - пояснили в пресс-службе ведомства.




Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • USM
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 15:49
Здесь выстегнуть хочется только одного--- комментатора этого ролика.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • bekenova
  • USM
 Caspian Riff (Посетители) Сегодня, 14:37
В то время как чьи-то космические корабли бороздят просторы вселенной, тем временем в Актау.... А ещё утверждают, что человек - это высший разум на земле.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика