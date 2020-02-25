Полиция Мангистау: Снятая на видео потасовка произошла в 2013 году

Пользователи Сети распространяют видеоролик, на котором запечатлена потасовка группы мужчин. Люди предположили, что на видео запечатлена групповая драка между жителями сёл Акшукур и Саин-Шапагатов.Сотрудники департамента полиции изучили данный видеоролик.- После изучения видеоматериала было установлено, что инцидент происходил в Тупкараганском районе в 2013 году. Подобные видеоролики неоднократно публиковались в социальных сетях. Пострадавших во всех запечатленных там инцидентах не было, как и обращений в полицию. Силами полиции был пресечен аналогичный факт в 2018 году, когда 31 человека привлекли к уголовной ответственности за хулиганство. В настоящее время таких фактов не имеется. Полиция всегда анализирует интернет-пространство, на постоянной основе принимаются необходимые меры, направленные на поддержание стабильности в регионах, а также обеспечение должного правопорядка и безопасности, - пояснили в пресс-службе ведомства.