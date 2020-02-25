За два месяца 2020 года из Мангистау выдворены за пределы страны 55 нарушителей-мигрантов

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По данным сайта Polisia.kz, с начала 2020 года за нарушения иностранцами миграционного законодательства РК из Мангистауской области выдворены за пределы страны 55 нарушителей.



- Так, 42-летнюю гражданку Азербайджана и гражданина Узбекистана, которые неоднократно переезжали, останавливаясь у разных знакомых, нарушив все сроки пребывания, решением суда выдворили, запретив пересекать границу Казахстана в течение пяти лет. Такое же решение принял суд в отношении 45-летнего гражданина Узбекистана, допустившего ряд правонарушений на территории Казахстана, - сообщается на сайте Polisia.kz.



К административной ответственности за нарушение правил пребывания в нашей стране привлечены 340 иностранных граждан. Чаще всего иностранцы пропускают сроки регистрации либо меняют место жительства, не уведомляя миграционную службу. Нередко иностранцы, которым разрешено 30-дневное пребывание в Казахстане без регистрации, считают, что могут зарегистрироваться в последующие дни.



- Стоит отметить, что опоздание в течение трёх дней влечет административное взыскание в виде предупреждения, свыше трех дней – штраф либо выдворение, в зависимости от решения суда, - отмечается на сайте Polisia.kz.