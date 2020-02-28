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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:51

Просмотров: 746

В незаконной перевозке и продаже осетровых подозревается сотрудник полиции Мангистау

В Мангистау сотрудника департамента полиции подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. По данным антикоррупционной службы региона, он занимался незаконной перевозкой и сбытом находящихся под угрозой исчезновения рыб осетровых пород.

Кадр видео
Антикоррупционной службой региона начато досудебное расследование в отношении сотрудника департамента полиции Мангистауской области.

- С использованием своего служебного положения он занимался незаконной перевозкой и сбытом находящихся под угрозой исчезновения рыб осетровых пород общим весом 111 кг, стоимостью около 30 миллионов тенге, - отметили в антикоррупционной службе региона.




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Комментарии ( 2 )

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e.zh_k.a (Посетители) Сегодня, 13:51
Там наверное с икрой считают
 
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  • arelav_74
  • 490
 Kompot (Посетители) Сегодня, 13:10
111кг рыбы стоимостью 30 млн тенге. Килограмм рыбы по 270'000тг?)) Может черная икра была)
 
 

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