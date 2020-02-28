В незаконной перевозке и продаже осетровых подозревается сотрудник полиции Мангистау

Антикоррупционной службой региона начато досудебное расследование в отношении сотрудника департамента полиции Мангистауской области.- С использованием своего служебного положения он занимался незаконной перевозкой и сбытом находящихся под угрозой исчезновения рыб осетровых пород общим весом 111 кг, стоимостью около 30 миллионов тенге, - отметили в антикоррупционной службе региона.