От сильного ветра в Актау сорвало кровлю крыши

Инцидент произошёл вчера, 28 февраля, примерно в 14:50.Очевидец заснял на видео момент срыва кровли крыши одноэтажного здания в 22 микрорайоне.- В тот момент было проветривание кровли крыши. Её сорвало из-за сильного порыва ветра. Спасатели приехали на место происшествия, сняли кровлю и отнесли в безопасное место во избежание жертв, - отметили в пресс-службе ДЧС области.