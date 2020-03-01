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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:56

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Спецслужбы пресекли канал вывоза редких птиц из Мангистау

В ходе проведённых оперативно-розыскных мероприятий пресечена незаконная деятельность ряда транснациональных группировок. Об этом сообщает пресс-служба комитета национальной безопасности (КНБ) РК.

Фото КНБ РК
По информации спецслужб, подозреваемые долгое время занимались нелегальным отловом соколов-балобанов на территориях Шымкента, Мангистауской, Жамбылской и Туркестанской областей. В последующем контрабандисты планировали вывезти редкую птицу через казахстанско-узбекскую и казахстанско-кыргызскую границы в страны Ближнего Востока.

Нанесенный ущерб государству оценивается в несколько миллиардов тенге.

В отношении организаторов и участников группировок ведутся уголовные дела по частям 2 и 3 статьи 339 УК РК.

Продолжаются следственные мероприятия.



Для справки:

Статья 399. Незаконные изготовление, производство, приобретение, сбыт или использование специальных технических средств негласного получения информации

1. Незаконные изготовление, производство, приобретение, сбыт или использование специальных технических средств негласного получения информации. Наказываются штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

2. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору или в крупном размере. Наказываются штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные преступной группой. Наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет.




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Спецслужбы пресекли канал незаконного вывоза краснокнижной птицы из Мангистау заграницуСпецслужбы пресекли канал незаконного вывоза краснокнижной птицы из Мангистау заграницу


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