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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:15

Просмотров: 2537

В песках Мангистау обнаружен скелет человека

В трёх километрах от села Уштаган в Мангистауской области обнаружен скелет человека. Об этом сообщает пресс-служба департамента полиции Мангистау.

Иллюстрация к материалу
По данным полиции, останки человека обнаружены 3 марта примерно в 11:00.

Скелетированный труп мужчины был обнаружен в песках. Рядом с трупом обнаружена куртка синего цвета, сапоги и вязаная шапка синего цвета.

- Данный факт был зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований отдела полиции Мангистауского района по статье 001 УК РК (Смерть лица). Проводятся оперативные мероприятия по установлению личности и обстоятельства смерти неизвестного лица. Начато досудебное расследование. Назначена судебно-медицинская экспертиза, - сообщает пресс-служба департамента полиции Мангистау.



В песках Мангистау обнаружен скелет человека
В песках Мангистау обнаружен скелет человека
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Комментарии ( 1 )

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СаМ (Посетители) Сегодня, 18:11
Это не полиция обнаружила, а кто-то из местных жители, почему пресс-служба ДП не полностью освещает те или иные событие. А в дальнейшем чем кончиться эта история, информирует ли читателей прессужба только гадать можно.
 
 

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