В песках Мангистау обнаружен скелет человека

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По данным полиции, останки человека обнаружены 3 марта примерно в 11:00.



Скелетированный труп мужчины был обнаружен в песках. Рядом с трупом обнаружена куртка синего цвета, сапоги и вязаная шапка синего цвета.



- Данный факт был зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований отдела полиции Мангистауского района по статье 001 УК РК (Смерть лица). Проводятся оперативные мероприятия по установлению личности и обстоятельства смерти неизвестного лица. Начато досудебное расследование. Назначена судебно-медицинская экспертиза, - сообщает пресс-служба департамента полиции Мангистау.