Житель Мангистау заплатит 80 тысяч тенге за незаконную перевозку нефтепродуктов

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В отношении нарушителя рассмотрели уголовное дело по статье 197 Уголовного Кодекса Республики Казахстан.



- Судом установлено, что на автодороге Курык - Жетыбай, расположенной в восточной части села Курык, у водителя автомашины «Камаз» при транспортировке тонны нефтепродуктов на собственном автотранспорте не оказалось надлежащих документов, подтверждающих законность данного продукта, - отметили в пресс-службе суда.



Приговором суда нарушитель признан виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 1 статьи 197 УК РК, и ему назначен штраф в размере 79530 тенге.



- Вещественное доказательство по делу – дизельное топливо в объеме 999,5 литра – передано в пользу государства, - подытожили в суде.