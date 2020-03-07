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ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 13:42

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Житель Мангистау заплатит 80 тысяч тенге за незаконную перевозку нефтепродуктов

Мужчине вёз на собственном автотранспорте около тонны нефтепродуктов. При этом с собой у него не было надлежащих документов. Об этом сообщили в пресс-службе Мангистауского областного суда.

Иллюстративное фото с сайта tengritravel.kz
В отношении нарушителя рассмотрели уголовное дело по статье 197 Уголовного Кодекса Республики Казахстан.

- Судом установлено, что на автодороге Курык - Жетыбай, расположенной в восточной части села Курык, у водителя автомашины «Камаз» при транспортировке тонны нефтепродуктов на собственном автотранспорте не оказалось надлежащих документов, подтверждающих законность данного продукта, - отметили в пресс-службе суда.

Приговором суда нарушитель признан виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 1 статьи 197 УК РК, и ему назначен штраф в размере 79530 тенге.

- Вещественное доказательство по делу – дизельное топливо в объеме 999,5 литра – передано в пользу государства, - подытожили в суде.



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