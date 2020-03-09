Пять человек эвакуировали из-за возгорания газовой печи в одном из домов Актау

Возгорание газовой печи произошло в одной из квартир дома №31 в 22 микрорайоне. Чрезвычайное происшествие случилось 8 марта в 13:20.Из-за возгорания расплавились микроволновая печь и холодильник.Площадь пожара составила четыре квадратных метра.Из квартиры были эвакуированы двое взрослых и трое детей.В происшествии никто не пострадал.