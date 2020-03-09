Пять человек эвакуировали из-за возгорания газовой печи в одном из домов Актау

Фото предоставлено Алибеком Абиловым
Возгорание газовой печи произошло в одной из квартир дома №31 в 22 микрорайоне. Чрезвычайное происшествие случилось 8 марта в 13:20.
Из-за возгорания расплавились микроволновая печь и холодильник.
Площадь пожара составила четыре квадратных метра.
Из квартиры были эвакуированы двое взрослых и трое детей.
В происшествии никто не пострадал.
Из-за возгорания расплавились микроволновая печь и холодильник.
Площадь пожара составила четыре квадратных метра.
Из квартиры были эвакуированы двое взрослых и трое детей.
В происшествии никто не пострадал.
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