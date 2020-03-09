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ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 13:49

Просмотров: 820

Момент наезда на двух жителей Мангистауской области попал на видео

Момент столкновения двух автомобилей марки Daewoo Nexia запечатлела камера уличного видеонаблюдения. В результате столкновения двух машин под колеса одной из них попали двое людей. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Скриншот видеоматериала
Дорожно-транспортное происшествие случилось на трассе возле посёлка Кызылтобе-2 8 марта примерно в 12:00.

Момент столкновения двух автомобилей марки Daewoo Nexia запечатлела камера уличного видеонаблюдения.

В департаменте полиции области сообщили, что при совершении манёвра одним из водителей в него врезался проезжающий мимо автомобиль, который по инерции сбил двух людей, проходящих рядом с местом происшествия.

- В результате аварии пострадали три человека. Их привезли в приёмный покой Мангистауской областной больницы. После оказания медицинской помощи всех отпустили домой, - отметили в пресс-службе ведомства.

В департаменте полиции добавили, что по данному факту был составлен протокол по статье 610 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».






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