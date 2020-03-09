Момент наезда на двух жителей Мангистауской области попал на видео

Дорожно-транспортное происшествие случилось на трассе возле посёлка Кызылтобе-2 8 марта примерно в 12:00.Момент столкновения двух автомобилей марки Daewoo Nexia запечатлела камера уличного видеонаблюдения.В департаменте полиции области сообщили, что при совершении манёвра одним из водителей в него врезался проезжающий мимо автомобиль, который по инерции сбил двух людей, проходящих рядом с местом происшествия.- В результате аварии пострадали три человека. Их привезли в приёмный покой Мангистауской областной больницы. После оказания медицинской помощи всех отпустили домой, - отметили в пресс-службе ведомства.В департаменте полиции добавили, что по данному факту был составлен протокол по статье 610 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».