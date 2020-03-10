Мужчина упал с третьего этажа одного из домов Актау и скончался

Иллюстративное фото из архива Lada.kz

Инцидент произошёл 9 марта примерно в 05:20.



Мужчина упал с высоты третьего этажа одного из домов микрорайона «Шыгыс».



- На вызов выехала следственно-оперативная группа управления полиции города. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится досудебное расследование, - пояснили в пресс-службе ведомства.