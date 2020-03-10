В аварии в 31А микрорайоне Актау пострадала женщина

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Участниками ДТП стали легковые машины марки Opel и ВАЗ-2110.
В результате столкновения пострадала 31-летняя женщина.
- Женщина является жительницей Жанаозена. У пострадавшей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Её отвезли в травматологический пункт Мангистауской областной больницы, - сообщили в управлении здравоохранения региона.
В пресс-службе департамента полиции сообщили, что к административной ответственности привлекут виновного водителя.
- По данному ДТП назначена автотехническая и судебно-медицинская экспертизы, по результатам которых будет выявлен виновник аварии. На него будет составлен протокол по статье 610 КоАП РК. Оба автомобиля водворены на штрафную стоянку, - рассказали в полиции.
Напомним, авария произошла сегодня, 10 марта, в 31А микрорайоне Актау.
Момент столкновения двух автомобилей запечатлела камера уличного видеонаблюдения.
В результате столкновения пострадала 31-летняя женщина.
- Женщина является жительницей Жанаозена. У пострадавшей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Её отвезли в травматологический пункт Мангистауской областной больницы, - сообщили в управлении здравоохранения региона.
В пресс-службе департамента полиции сообщили, что к административной ответственности привлекут виновного водителя.
- По данному ДТП назначена автотехническая и судебно-медицинская экспертизы, по результатам которых будет выявлен виновник аварии. На него будет составлен протокол по статье 610 КоАП РК. Оба автомобиля водворены на штрафную стоянку, - рассказали в полиции.
Напомним, авария произошла сегодня, 10 марта, в 31А микрорайоне Актау.
Момент столкновения двух автомобилей запечатлела камера уличного видеонаблюдения.