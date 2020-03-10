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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:12

Просмотров: 667

В аварии в 31А микрорайоне Актау пострадала женщина

Женщину с травмами госпитализировали в травматологический пункт Мангистауской областной больницы. Об этом сообщили в управлении здравоохранения региона.

Кадр видео
Участниками ДТП стали легковые машины марки Opel и ВАЗ-2110.

В результате столкновения пострадала 31-летняя женщина.

- Женщина является жительницей Жанаозена. У пострадавшей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Её отвезли в травматологический пункт Мангистауской областной больницы, - сообщили в управлении здравоохранения региона.

В пресс-службе департамента полиции сообщили, что к административной ответственности привлекут виновного водителя.

- По данному ДТП назначена автотехническая и судебно-медицинская экспертизы, по результатам которых будет выявлен виновник аварии. На него будет составлен протокол по статье 610 КоАП РК. Оба автомобиля водворены на штрафную стоянку, - рассказали в полиции.

Напомним, авария произошла сегодня, 10 марта, в 31А микрорайоне Актау.

Момент столкновения двух автомобилей запечатлела камера уличного видеонаблюдения.




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Комментарии ( 2 )

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Nurzhan_from_aktau (Посетители) Сегодня, 16:10
В смысле виновного? А кто выехал на встречку?
 
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tolk (Посетители) Сегодня, 15:36
Это у нас в городе камеры так плохо снимают или сняли с монитора на телефон?
 
 

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