На дороге в 11 микрорайоне Актау сбили девушку

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Дорожно-транспортное происшествие случилось 9 марта примерно в 14:18 на автодороге между 11 и 12 микрорайонами.







- Водитель совершил наезд на девушку 2002 года рождения. Происшествие случилось не на пешеходном переходе, девушка переходила дорогу в неустановленном месте. По данному факту составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК. Автомобиль водворен на штрафстоянку, – сообщили в департаменте полиции.



Пострадавшую госпитализировали в Мангистаускую областную больницу.