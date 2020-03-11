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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 09:51

Просмотров: 4058

На дороге в 11 микрорайоне Актау сбили девушку

Авария произошла на автодороге между 11 и 12 микрорайонами. Пострадала 18-летняя девушка. Об этом сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.

Кадр видео
Дорожно-транспортное происшествие случилось 9 марта примерно в 14:18 на автодороге между 11 и 12 микрорайонами.



- Водитель совершил наезд на девушку 2002 года рождения. Происшествие случилось не на пешеходном переходе, девушка переходила дорогу в неустановленном месте. По данному факту составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК. Автомобиль водворен на штрафстоянку, – сообщили в департаменте полиции.

Пострадавшую госпитализировали в Мангистаускую областную больницу.



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Комментарии ( 13 )

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Seawolf (Посетители) Сегодня, 11:54
Это хорошо,что она под белый лексус не попала,который секундой раньше пролетел буквально...Тогда бы насмерть сбил бы...
 
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  • arelav_74
 manwyk (Посетители) Сегодня, 11:45
Там уж точно не ожидаешь пешеходов и едешь положенные 50-60 км.Из за машин пешеход выскочит,там постоянно машины стоят,никто не успеет затормозить.

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
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master_kz (Посетители) Сегодня, 11:37
Сама бросилась. Оправдают водителя.
 
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 Рома (Посетители) Сегодня, 11:01
Новые бордюры поставили, теперь надо поставить прочные заборы из толстостенных металлических изделий, толщиной не менее 5 мм, высотой не менее 1,6 м, окрашенные антикоррозийной краской. Такие заборы уже во всех городах установлены. Нам хотя бы на центральных и набережных дорогах установить такие заборы. Почему Жолпол не требует от акимата строит такие заборы? А также нужны плакаты с информацией для пешеходов.
 
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 Lady_M (Посетители) Сегодня, 10:40
искренне жаль водителя.
человек ехал ничего не нарушал, и ту т в секунду статья, и влетел на столько денег.

Интересно девушка понесет ответственность хоть за что-то? ведь очевидно, что виновник ДТП эта мадам *************
 
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замакима (Посетители) Сегодня, 10:35
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 ksero (Посетители) Сегодня, 10:34
Пора уже освобождать от ответственности за сбитых на неположенном месте
 
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 Имярек (Посетители) Сегодня, 10:26
Ума нет, считай калека...

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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 Maximus (Посетители) Сегодня, 10:25
О! Граждане пешеходы, поверившие в себя, отключившие инстинкт самосохранения, с бананами в ушах и переходящие дорогу не смотря по сторонам! Это видео для Вас!
Водитель тут не виновен! Никакой здравомыслящий человек не побежит так через дорогу...
 
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 ABCD (Посетители) Сегодня, 10:25
В не установленном месте переходила? Может в не положенном!?! Жаль девчушка,а ведь мы тоже переходим в не положенном месте иногда,когда далеко идти до зебры или торопимся .....
 
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