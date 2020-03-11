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ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 15:34

Просмотров: 1881

Четыре автомобиля столкнулись в Актау

Авария произошла напротив жилого комплекса «Тамшалы». Пострадавших в происшествии нет. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Фото очевидцев
Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня, 11 марта, примерно в 13:20.

Четыре автомобиля - Toyota RAV4, Toyota Camry XV40, Toyota Camry XV50 и Kia Optima - столкнулись напротив жилого комплекса «Тамшалы».

- В происшествии никто не пострадал. Причина ДТП - несоблюдение дистанции. По факту произошедшего составлен протокол по статье 610 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях», - пояснили в пресс-службе ведомства.




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Комментарии ( 6 )

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Geredot (Посетители) Сегодня, 18:51
и смешно и грустно. банальное не соблюдение дистанции
 
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Vlad (Посетители) Сегодня, 16:54
Что делала КИА на встрече тойотоводов?
 
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  • Placida
  • Око
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 16:36
Цитата: Ernesto
Когда ездят в США, то водители стараются держать дистанцию в 2 корпуса автомобиля.


lol у нас даже новички так не ездят draznilka
А если серьёзно,то основным показателем правильного выбора дистанции является количество торможений. Чем меньше водитель тормозит, тем лучше скорость и расстояние до следующей машины, а значит, безопаснее ситуация на дороге.Это в потоке с интенсивным движением. Дистанция в разных случаях бывает разной: на трассе--одна,на светофоре--другая,на парковке--третья,в пробке--четвёртая.У меня дистанция равна 2/3 корпуса машины,т.е. достаточно видеть со своего кресла (не вытягивая шею lol ) задние колёса на асфальте впереди идущей машины,а не бампер или вообще--багажник! Всем удачи на дорогах! poka
 
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  • Anelya26
  • Око
 Tsoy Alexander (Посетители) Сегодня, 15:53
Сборище попанюхальщиков dance
 
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Lady_M (Посетители) Сегодня, 15:53
сейчас на всех машинах заработает Гос-во.
Как влепят всем по 50000 штрафа
 
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  • Anelya26
  • Космос
  • Neo_454
  • Око
 Ernesto (Посетители) Сегодня, 15:50
Ну в чём проблема то?
Неужели так сложно держать приличную дистанцию друг от друга? Зачем прижиматься машинами то?
Не понимаю.

Небольшая ремарочка. Когда ездят в США, то водители стараются держать дистанцию в 2 корпуса автомобиля. Вы удивитесь, но никто не щимиться в свободное пространство, ибо они уважают личное пространство друг друга.
 
 

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