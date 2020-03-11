Четыре автомобиля столкнулись в Актау

Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня, 11 марта, примерно в 13:20.Четыре автомобиля - Toyota RAV4, Toyota Camry XV40, Toyota Camry XV50 и Kia Optima - столкнулись напротив жилого комплекса «Тамшалы».- В происшествии никто не пострадал. Причина ДТП - несоблюдение дистанции. По факту произошедшего составлен протокол по статье 610 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях», - пояснили в пресс-службе ведомства.