Рекламная конструкция рухнула на дорогу в Жанаозене

Дорожно-транспортное происшествие случилось в ночь с 13 на 14 марта на одной из дорог Жанаозена.Автомобиль марки Mersedes-Benz врезался в один из столбов, на котором держалась рекламная конструкция.- Из-за ветреной погоды конструкция не выдержала и упала. Столб, в который врезался водитель машины Mersedes-Benz, упал на стоящий рядом автомобиль. В происшествии никто не пострадал, - отметили в пресс-службе ведомства.В полиции добавили, что по данному факту составили протокол по статье 610 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».