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ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 07:44

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Полицейские Актау поместили семью в психдиспансер

Причиной послужила жалоба соседей семьи. По их словам, в квартире неблагополучных жителей царила полная антисанитария. Об этом сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.

Иллюстративное фото с сайта riga.lv
В полицию пришлось обратиться жильцам дома №28 в 3 микрорайоне.

По их словам, проживающие рядом с ними соседи справляли нужду в бутылки и складировали их у себя в квартире.

Как сообщили в полиции, до того, как соседи начали жаловаться, в квартире неблагополучной семьи отключили электроэнергию и водоснабжение.

- В квартире проживала семья, состоящая из отца, матери и сына. Когда к участковым инспекторам обратились соседи, они рассказали, что у матери семейства имеется психическое заболевание. Антисанитарные условия в квартире привели к появлению насекомых, также члены семьи держали у себя собаку, - пояснили в пресс-службе ведомства.

Соседи семьи обратились в полицию. Участковые инспекторы пришли по адресу 12 марта. По данным пресс-службы департамента полиции, члены семьи не открывали дверь и неадекватно отреагировали на появление представителей правоохранительных органов.

- Пришлось вызвать «Скорую» и сотрудников департамента по чрезвычайным ситуациям области. Совместными усилиями им удалось открыть дверь в квартиру. Членов семьи определили в областной психоневрологический диспансер, - подытожили в пресс-службе департамента полиции области.



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