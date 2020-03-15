Полицейские Актау поместили семью в психдиспансер

Иллюстративное фото с сайта riga.lv

В полицию пришлось обратиться жильцам дома №28 в 3 микрорайоне.



По их словам, проживающие рядом с ними соседи справляли нужду в бутылки и складировали их у себя в квартире.



Как сообщили в полиции, до того, как соседи начали жаловаться, в квартире неблагополучной семьи отключили электроэнергию и водоснабжение.



- В квартире проживала семья, состоящая из отца, матери и сына. Когда к участковым инспекторам обратились соседи, они рассказали, что у матери семейства имеется психическое заболевание. Антисанитарные условия в квартире привели к появлению насекомых, также члены семьи держали у себя собаку, - пояснили в пресс-службе ведомства.



Соседи семьи обратились в полицию. Участковые инспекторы пришли по адресу 12 марта. По данным пресс-службы департамента полиции, члены семьи не открывали дверь и неадекватно отреагировали на появление представителей правоохранительных органов.



- Пришлось вызвать «Скорую» и сотрудников департамента по чрезвычайным ситуациям области. Совместными усилиями им удалось открыть дверь в квартиру. Членов семьи определили в областной психоневрологический диспансер, - подытожили в пресс-службе департамента полиции области.