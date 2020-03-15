В отеле Актау обнаружили труп

- На месте работает следственно-оперативная группа. По данному факту назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится досудебное расследование, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Мужчина являлся иностранцем, проживающим в гостинице «Renaissance Aktau Hotel».По словам достоверного источника, в ночь на 15 марта гость изрядно выпил и поздно вернулся в свой номер. В это воскресенье мужчина должен был выселиться из отеля. Персонал гостиницы был обеспокоен и начал стучаться в номер, но безрезультатно. Тогда сотрудники отеля открыли дверь и обнаружили тело. Они же вызвали полицейских и скорую помощь.