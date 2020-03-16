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ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 13:25

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В полиции прокомментировали смертельную аварию в Актау

Водитель автомобиля Toyota Hilux не уступил дорогу фургону Toyota Hiace и врезался в него. В результате столкновения водитель фургона скончался. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Коллаж из скриншотов видеоматериала
Сообщение о дорожно-транспортном происшествии поступило на пульт дежурного «102» 16 марта в 00:20.

По данным пресс-службы ведомства, Toyota Hilux двигался по автодороге Актау - аэропорт.

- На перекрестке между 32А, 32Б и 35 микрорайонов, не пропустив фургон Toyota Hiace, водитель Toyota Hilux совершил с ним столкновение. В результате ДТП водитель фургона скончался от полученных травм, - отметили в пресс-службе департамента полиции.

В ведомстве добавили, что по данному факту назначена судебно-медицинская экспертиза.

- Ведется досудебное расследование, - подытожили в полиции области.

Напомним, ранее сообщалось, что мужчина скончался в результате аварии в Актау.



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