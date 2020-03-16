В полиции прокомментировали смертельную аварию в Актау

Коллаж из скриншотов видеоматериала
Сообщение о дорожно-транспортном происшествии поступило на пульт дежурного «102» 16 марта в 00:20.
По данным пресс-службы ведомства, Toyota Hilux двигался по автодороге Актау - аэропорт.
- На перекрестке между 32А, 32Б и 35 микрорайонов, не пропустив фургон Toyota Hiace, водитель Toyota Hilux совершил с ним столкновение. В результате ДТП водитель фургона скончался от полученных травм, - отметили в пресс-службе департамента полиции.
В ведомстве добавили, что по данному факту назначена судебно-медицинская экспертиза.
- Ведется досудебное расследование, - подытожили в полиции области.
Напомним, ранее сообщалось, что мужчина скончался в результате аварии в Актау.
По данным пресс-службы ведомства, Toyota Hilux двигался по автодороге Актау - аэропорт.
- На перекрестке между 32А, 32Б и 35 микрорайонов, не пропустив фургон Toyota Hiace, водитель Toyota Hilux совершил с ним столкновение. В результате ДТП водитель фургона скончался от полученных травм, - отметили в пресс-службе департамента полиции.
В ведомстве добавили, что по данному факту назначена судебно-медицинская экспертиза.
- Ведется досудебное расследование, - подытожили в полиции области.
Напомним, ранее сообщалось, что мужчина скончался в результате аварии в Актау.
Оставьте свой комментарий первым.