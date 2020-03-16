От удара электическим током скончался рабочий в Актау

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Инцидент произошел сегодня, 16 марта, примерно в 13:40 на одном из строительных объектов 19 микрорайона Актау.



Бригада скорой помощи по приезду на место происшествия констатировала биологическую смерть.



- По словам очевидцев, на пятом этаже строящегося здания 30-летнего молодого человека из-за неосторожности ударило током напряжением в 380 вольт, - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения области.



Редакция Lada.kz ожидает официальный комментарий от департамента полиции Мангистауской области.