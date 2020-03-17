Женщина разбилась насмерть при падении с высотного дома в Актау

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Трагедия произошла сегодня, 17 марта. Женщина разбилась насмерть при падении с высотного дома.



- Сейчас на место происшествия выехала следственная оперативная группа для установления обстоятельств произошедшего. Проводятся следственные мероприятия, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.