Женщина разбилась насмерть при падении с высотного дома в Актау

Фото m24.ru
Трагедия произошла сегодня, 17 марта. Женщина разбилась насмерть при падении с высотного дома.
- Сейчас на место происшествия выехала следственная оперативная группа для установления обстоятельств произошедшего. Проводятся следственные мероприятия, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.
- Сейчас на место происшествия выехала следственная оперативная группа для установления обстоятельств произошедшего. Проводятся следственные мероприятия, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.
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