Пострадавшая в ДТП женщина госпитализирована в реанимацию Жанаозена

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По информации ведомства, водитель легкового автомобиля совершил наезд на на 38-летнюю женщину, жительницу села Тенге.



Вызов в скорую помощь поступила в 22:37. Бригада медиков прибыла на место в течение пяти минут.



У женщины диагностировали политравму, травматический шок, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга. Она госпитализирована в реанимационное отделение центральной районной больницы Жанаозена.