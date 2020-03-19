Лоб в лоб: Водитель с пассажиром пострадали в ДТП в пригороде Актау

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Участниками ДТП стали два легковых автомобиля Toyota Camry и Lada Priora.
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области, столкновение произошло по вине водителя Toyota Camry, который выехал на полосу встречного движения.
По информации очевидцев, в аварии пострадали водитель и пассажир Lada Priora.
Lada.kz ожидает комментарий от пресс-службы управления здравоохранения Мангистауской области.
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области, столкновение произошло по вине водителя Toyota Camry, который выехал на полосу встречного движения.
- По данному факту составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК. Toyota Camry водворена на штрафную стоянку, - отметили в ведомстве.
По информации очевидцев, в аварии пострадали водитель и пассажир Lada Priora.
Lada.kz ожидает комментарий от пресс-службы управления здравоохранения Мангистауской области.