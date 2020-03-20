В мужчину стрелял неизвестный в 22 микрорайоне Актау

Инцидент произошел вчера, 19 марта, возле дома №6 в 22 микрорайоне.Вызов на пульт дежурного «102» поступил примерно в 22:50.- Сотрудники полиции обнаружили возле дома №6 мужчину с ранением в области стопы. В данный момент проводятся оперативно-розыскные мероприятия и назначены судебно медицинская и ряд других экспертиз для установления вида оружия, из которого был ранен мужчина, - рассказали в пресс-службе ведомства.