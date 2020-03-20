За один день водители большегрузов в Актау совершили 48 правонарушений

Иллюстрация к материалу

Оперативно-профилактическое мероприятие «Большегруз» стартовало 19 марта. В первый день ОПМ сотрудниками полиции было выявлено 48 фактов нарушений, совершённых водителями большегрузов.



По данным пресс-службы департамента полиции региона, за незаконное переоборудование транспортного средства по части 7 статьи 590 КоАП РК к ответственности привлекли 12 водителей большегрузов и 32 человека по части 5 статьи 590 КоАП РК.



Ещё четверым водителям придётся выплатить штраф по статье 601 часть КоАП РК за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги. У нарушителей автотранспорта изъяты государственные номера. А также шесть грузовых машин закрыты на штрафную стоянку.



- Работа направлена на снижение уровня аварийности грузового транспорта. Инспекторы проверят у водителей большегрузов наличие нужных документов, в том числе путевых листов, а также регистрацию владельцев машин в качестве индивидуальных предпринимателей, - рассказали в пресс-службе ведомства.



По словам правоохранителей, проверки небезосновательны. Изучая причины и условия аварий с участием грузовиков, полицейские выявляют многочисленные факты нарушений безопасности дорожного движения.



- Нередко хозяева большегрузов не оформляются как ИП, скрывая свою предпринимательскую деятельность. При этом не выполняются требования законодательства в части проведения предрейсового контроля технического состояния автомобилей, прохождения предрейсового осмотра водителями, оснащения автомобилей тахографами, соблюдения режима труда и отдыха водителей, - сообщили в пресс-службе полиции региона.



Сотрудники полиции напоминают водителям и ИП, что часто грузовой автотранспорт заезжает в город с грязными колесами, что является тоже нарушением.