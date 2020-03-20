«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 20 Марта
+9...+8
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 448.5 KZT
  • €1 = 485.28 KZT
  • 1 RUB = 5.61 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:04

Просмотров: 3

За один день водители большегрузов в Актау совершили 48 правонарушений

В рамках оперативно-профилактического мероприятия республиканского масштаба «Большегруз», которое проводилось 19 марта, инспекторы составили 48 протоколов в отношении водителей грузового транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистау.

Иллюстрация к материалу
Оперативно-профилактическое мероприятие «Большегруз» стартовало 19 марта. В первый день ОПМ сотрудниками полиции было выявлено 48 фактов нарушений, совершённых водителями большегрузов.

По данным  пресс-службы департамента полиции региона, за незаконное переоборудование транспортного средства по части 7 статьи 590 КоАП РК к ответственности привлекли 12 водителей большегрузов и 32 человека по части 5 статьи 590 КоАП РК.

Ещё четверым водителям придётся выплатить штраф по статье 601 часть КоАП РК за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги. У нарушителей автотранспорта изъяты государственные номера. А также шесть грузовых машин закрыты на штрафную стоянку.

- Работа направлена на снижение уровня аварийности грузового транспорта. Инспекторы проверят у водителей большегрузов наличие нужных документов, в том числе путевых листов, а также регистрацию владельцев машин в качестве индивидуальных предпринимателей, - рассказали в пресс-службе ведомства.

По словам правоохранителей, проверки небезосновательны. Изучая причины и условия аварий с участием грузовиков, полицейские выявляют многочисленные факты нарушений безопасности дорожного движения.

- Нередко хозяева большегрузов не оформляются как ИП, скрывая свою предпринимательскую деятельность. При этом не выполняются требования законодательства в части проведения предрейсового контроля технического состояния автомобилей, прохождения предрейсового осмотра водителями, оснащения автомобилей тахографами, соблюдения режима труда и отдыха водителей, - сообщили в пресс-службе полиции региона.
         
Сотрудники полиции напоминают водителям и ИП, что часто грузовой автотранспорт заезжает в город с грязными колесами, что является тоже нарушением.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 


Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика