За три грамма марихуаны жителю Жетыбая придется выплатить штраф

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По материалам дела, полицейские остановили местного жителя на улице Мынбаева. При личном обыске в кармане у него обнаружили сверток бумаги, в котором находилось растительное вещество зеленого цвета.



Судебно-медицинская экспертиза установила, что данное вещество является марихуаной весом 3,13 грамма.



Приговором суда мужчину признали виновным по части 2 статьи 296 УК РК. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 106 040 тенге. Вещественное доказательство после вступления приговора в силу, после проведенной экспертизы, уничтожено.