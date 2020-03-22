Медицинские маски незаконно продавали в Мангистау

Сотрудниками ДЭР по Мангистауской области при проведении оперативно-розыскных мероприятиях выявлено и пресечено четыре факта реализации медицинских изделий (масок – общее количество 2 420 и медицинских перчаток в количестве 338 000) без каких–либо сопроводительных документов.Все факты незаконной реализации медицинских изделий были установлены 19 марта.Один из нарушителей, пользуясь доверием населения во время режима чрезвычайного положения, продавал в Актау строительные маски-респираторы по 1800 тенге за штуку, выдавая их за медицинские. Общее количество незаконной продукции составило 220 масок. Факт зарегистрировали по статье 190 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Мошенничество).Ещё одна гражданка изготавливала у себя на дому кустарным способом и в антисанитарных условиях медицинские маски по цене 500 тенге за штуку. Незаконного товара женщина продала на 57 тысяч тенге. Материал направлен в департамент государственных доходов по Мангистауской области, для привлечения к административной ответственности по статье 463 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» (Занятие предпринимательской или иной деятельностью, а также осуществление действий (операций) без соответствующей регистрации, разрешения или направления уведомления).Другой нарушитель незаконно продавал виниловые перчатки общими количеством 338 000 штук, на общую сумму 6 208 000 тенге. Материалы направили в департамент контроля качества и безопасности товаров, работ и услуг Мангистауской области.В ночь с 19 на 20 марта 2020 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, путем оперативного закупа был установлен факт реализации двумя гражданами 2200 медицинских масок без каких-либо документов на сумму 484 000 тенге.Материалы по данному факту направили в департамент фармацевтического контроля по Мангистауской области и департамент государственных доходов по Мангистауской области.