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ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 08:42

Просмотров: 333

Медицинские маски незаконно продавали в Мангистау

Факты незаконной реализации выявили сотрудники департамента экономических расследований (ДЭР) по Мангистауской области.

Фото со страницы департамента экономических расследований по Мангистауской области в Instagram
Сотрудниками ДЭР по Мангистауской области при проведении оперативно-розыскных мероприятиях выявлено и пресечено четыре факта реализации медицинских изделий (масок – общее количество 2 420 и медицинских перчаток в количестве 338 000) без каких–либо сопроводительных документов.

Все факты незаконной реализации медицинских изделий были установлены 19 марта.

Один из нарушителей, пользуясь доверием населения во время режима чрезвычайного положения, продавал в Актау строительные маски-респираторы по 1800 тенге за штуку, выдавая их за медицинские. Общее количество незаконной продукции составило 220 масок. Факт зарегистрировали по статье 190 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Мошенничество).

Ещё одна гражданка изготавливала у себя на дому кустарным способом и в антисанитарных условиях медицинские маски по цене 500 тенге за штуку. Незаконного товара женщина продала на 57 тысяч тенге. Материал направлен в департамент государственных доходов по Мангистауской области, для привлечения к административной ответственности по статье 463 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» (Занятие предпринимательской или иной деятельностью, а также осуществление действий (операций) без соответствующей регистрации, разрешения или направления уведомления).

Другой нарушитель незаконно продавал виниловые перчатки общими количеством 338 000 штук, на общую сумму 6 208 000 тенге. Материалы направили в департамент контроля качества и безопасности товаров, работ и услуг Мангистауской области.

Медицинские маски незаконно продавали в Мангистау


В ночь с 19 на 20 марта 2020 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, путем оперативного закупа был установлен факт реализации двумя гражданами 2200 медицинских масок без каких-либо документов на сумму 484 000 тенге.

Материалы по данному факту направили в департамент фармацевтического контроля по Мангистауской области и департамент государственных доходов по Мангистауской области.



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Комментарии ( 1 )

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kk13 (Посетители) Сегодня, 09:19
Почему таких гнусных паразитов, в такое тревожное время назвать людьми нельзя назвать, не показывать всем! Их друзей,родственников а,чтоб не повадно было
 
 

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