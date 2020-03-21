В Сети появилось видео похищения человека в Актау

В Сети сегодня, 21 марта, опубликовали видео, на котором запечатлено похищение человека на перекрестке между 12, 13, 16 и 17 микрорайонами.На кадрах видео запечатлён государственный номерной знак автомобиля, на котором указан код региона Российской Федерации - Ямало-Ненецкого автономного округа.В данный момент видеоролик изучается сотрудниками полиции.- Выясняются обстоятельства происшествия. Подробная информация будет предоставлена позже, - добавили в пресс-службе ведомства.