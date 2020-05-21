Незаконную добычу нефти пресекли в Мангистау

- В ходе досудебного расследования вина директора ТОО «SK Petroleum» полностью доказана. Деяния виновных лиц квалифицированы по пункту 2 части 4 статьи 197 Уголовного кодекса РК (Транспортировка, приобретение, реализация, хранение нефти и нефтепродуктов, а также переработка нефти без документов, подтверждающих законность их происхождения, совершенные в особо крупном размере), также по пункту 2 части 2 статьи 214 Уголовного Кодекса РК (Незаконное предпринимательство, незаконная банковская, микрофинансовая или коллекторская деятельность, сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере), - отметили в ведомстве.

Департамент экономических расследований по Мангистауской области Комитета по финансовому мониторингу сообщает, что с месторождения «Северный Карамандыбас» в нефтеналивные базы Жанаозена с августа 2019 года ТОО «SK Petroleum» отгрузило 3441,408 тонны сырой нефти.Средняя рыночная цена незаконно добытой сырой нефти составила 581 724 571 тенге.С санкции суда на эту нефть наложен арест.