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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 10:44

Просмотров: 2269

Незаконную добычу нефти пресекли в Мангистау

Нефть на полмиллиарда тенге незаконно добыли в Мангистау. Об этом сообщают в департаменте экономических расследований области.

Кадр видео
Департамент экономических расследований по Мангистауской области Комитета по финансовому мониторингу сообщает, что с месторождения «Северный Карамандыбас» в нефтеналивные базы Жанаозена с августа 2019 года ТОО «SK Petroleum» отгрузило 3441,408 тонны сырой нефти.

Средняя рыночная цена незаконно добытой сырой нефти составила 581 724 571 тенге.

С санкции суда на эту нефть наложен арест.

- В ходе досудебного расследования вина директора ТОО «SK Petroleum» полностью доказана. Деяния виновных лиц квалифицированы по пункту 2 части 4 статьи 197 Уголовного кодекса РК (Транспортировка, приобретение, реализация, хранение нефти и нефтепродуктов, а также переработка нефти без документов, подтверждающих законность их происхождения, совершенные в особо крупном размере), также по пункту 2 части 2 статьи 214 Уголовного Кодекса РК (Незаконное предпринимательство, незаконная банковская, микрофинансовая или коллекторская деятельность, сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере), - отметили в ведомстве.





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Комментарии ( 3 )

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 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Pinochet
  • Neo_454
  • Барабашка
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 13:09
Цитата: Сергей Владимиров
она вся незаконно добытая...народ с этого ничего не имеет..

lol Лично я ничего не имею даже с законно добытой нефти! А вы?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Ну Ну
  • Pinochet
  • Барабашка
 Сергей Владимиров (Посетители) Сегодня, 12:14
В данный момент она вся незаконно добытая...народ с этого ничего не имеет...даже достойной зарплаты... beer2 и пенсий
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • tom2005
  • Сергей Владимиров
  • Ну Ну
  • Pinochet
  • Барабашка
 Ingul (Посетители) Сегодня, 11:39
Да, это не мелочь по карманам тырить.
Такое возможно только по сговору крупных руководителей.
Таких "нефтяников" надо просто топить в нефти.
 
 

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