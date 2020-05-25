Пьяного водителя грузового автомобиля задержали полицейские Актау

Статья 613. Невыполнение требований сотрудника органов внутренних дел (полиции), транспортного контроля на пунктах пропуска автотранспортных средств через Государственную границу Республики Казахстан и на постах транспортного контроля на территории Республики Казахстан, военной полиции, уклонение от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения

1. Невыполнение законного требования сотрудника органов внутренних дел (полиции), военной полиции (исключительно лицом, управляющим транспортным средством органов национальной безопасности, Вооруженных Сил Республики Казахстан, других войск и воинских формирований Республики Казахстан), органов транспортного контроля на постах транспортного контроля на территории Республики Казахстан об остановке транспортного средства – влечет штраф в размере тридцати месячных расчетных показателей.

2. Исключен Законом РК от 30.12.2019 № 300-VІ (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

3. Действие, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, – влечет лишение права на управление транспортными средствами на срок шесть месяцев.

3-1. Действие, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное лицом, не имеющим права управления либо лишенным права управления транспортными средствами, – влечет штраф в размере пятидесяти месячных расчетных показателей.

4. Невыполнение законного требования сотрудника органов внутренних дел (полиции), военной полиции (исключительно лицом, управляющим транспортным средством органов национальной безопасности, Вооруженных Сил Республики Казахстан, других войск и воинских формирований Республики Казахстан) о прохождении в соответствии с установленным порядком освидетельствования на состояние алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения – влечет административный арест на пятнадцать суток и лишение права управления транспортным средством сроком на восемь лет.

5. Действие, предусмотренное частью четвертой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после истечения срока административного взыскания, – влечет административный арест на двадцать суток и лишение права управления транспортным средством сроком на девять лет.

6. Исключен Законом РК от 27.12.2019 № 292-VІ (порядок введения в действие см. ст. 2).

7. Исключен Законом РК от 27.12.2019 № 292-VІ (порядок введения в действие см. ст. 2).

8. Исключен Законом РК от 27.12.2019 № 292-VІ (порядок введения в действие см. ст. 2).

9. Действие, предусмотренное частью четвертой настоящей статьи, совершенное лицами, не имеющими права управления транспортными средствами, – влечет административный арест на двадцать пять суток.

10. Действие, предусмотренное частью девятой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после истечения срока административного взыскания, предусмотренного частью девятой настоящей статьи, – влечет административный арест на тридцать суток.

11. Действия, предусмотренные частями девятой и десятой настоящей статьи, совершенные лицами, к которым административный арест в соответствии с частью второй статьи 50 настоящего Кодекса не применяется, – влекут штраф в размере двухсот месячных расчетных показателей.

12. Оставление водителем кабины (салона) транспортного средства в случае его остановки сотрудником органов внутренних дел (полиции), военной полиции (исключительно лицом, управляющим военным транспортным средством) без его разрешения, а также невыполнение требований о выходе из кабины (салона) транспортного средства – влекут штраф на водителя в размере пяти месячных расчетных показателей.

13. Действия, предусмотренные частью двенадцатой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, – влекут штраф на водителя в размере десяти месячных расчетных показателей.

Примечание. Требование сотрудников органов внутренних дел (полиции), транспортного контроля, военной полиции в форменной одежде об остановке транспортного средства выражается путем подачи сигнала жестом руки или жезлом с одновременным сигналом свистка либо с помощью громкоговорящего устройства. Сигналы должны быть понятны водителю и поданы своевременно с тем, чтобы их исполнение не создало аварийную обстановку.



Статья 608. Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения

1. Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, – влекут административный арест на пятнадцать суток и лишение права управления транспортным средством сроком на семь лет.

2. Исключен Законом РК от 27.12.2019 № 292-VІ (порядок введения в действие см. ст. 2).

3. Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, повлекшие причинение потерпевшему вреда здоровью, не имеющие признаков уголовно наказуемого деяния, или повреждение транспортных средств, грузов, дорожных и иных сооружений либо иного имущества, – влекут административный арест на двадцать суток и лишение права управления транспортным средством сроком на семь лет.

3-1. Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после истечения срока административного взыскания, – влекут административный арест на двадцать суток и лишение права управления транспортным средством сроком на восемь лет.

3-2. Действия, предусмотренные частью третьей настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после истечения срока административного взыскания, – влекут административный арест на двадцать пять суток и лишение права управления транспортным средством сроком на девять лет.

4. Исключен Законом РК от 27.12.2019 № 292-VІ (порядок введения в действие см. ст. 2).

5. Исключен Законом РК от 27.12.2019 № 292-VІ (порядок введения в действие см. ст. 2).

6. Действия, предусмотренные частями первой, второй и третьей настоящей статьи, совершенные лицами, не имеющими права управления транспортными средствами, – влекут административный арест на двадцать суток.

7. Действия, предусмотренные частью шестой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после истечения срока административного взыскания, предусмотренного частью шестой настоящей статьи, – влекут административный арест на тридцать суток.

8. Действия, предусмотренные частями шестой и седьмой настоящей статьи, совершенные лицами, к которым административный арест в соответствии с частью второй статьи 50 настоящего Кодекса не применяется, – влекут штраф в размере двухсот месячных расчетных показателей

Инцидент произошёл 25 мая в 02:50 в 32 микрорайоне Актау.Водитель грузового автомобиля Shacman не отреагировал на требования сотрудников полиции остановиться и предъявить документы.Впоследствии его задержали, после чего полицейские выяснили, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.- В отношении водителя 1991 года рождения составлены протоколы по части 1 статьи 608 и части 1 статьи 613 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях». Ему грозит лишение прав сроком на семь лет, а также штраф и административный арест сроком на 15 суток, - отметили в пресс-службе ведомства.