У гражданина Турции выявили коронавирус в Актау

Иллюстративное фото из открытых источников

Коронавирусную инфекцию выявили у гражданина Турции сегодня, 25 мая.



Он прилетел в Актау из Нур-Султана по работе. Перед прилётом в Нур-Султане мужчина также сдавал анализы, но результат оказался отрицательным.



- Сразу же по прибытию он самостоятельно сдал лабораторные анализы. По результатам диагностического исследования ПЦР был уточнён диагноз CОVID-19. Его поместили в инфекционное отделение областной больницы. Также отмечается, что поместили на домашний карантин ещё двух человек, контактировавших с данным пациентом. Их анализы показали отрицательные результаты, - отметили в Центре общественных коммуникаций региона.



Все пассажиры рейса по маршруту Нур-Султан - Актау находятся на домашнем карантине.



По состоянию на 25 мая по области выявлено 167 человек с коронавирусной инфекцией:

- в Актау — 36;

- в Жанаозене — 25;

- в Мангистауском районе — 7;

- в Мунайлинском районе — 5;

- в Каракиянском районе — 30;

- в Бейнеуском районе — 64;

- выздоровели — 98;

- летальный случай — 1.