«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 25 Мая
+18...+18
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 414.13 KZT
  • €1 = 451.4 KZT
  • 1 RUB = 5.8 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 14:50

Просмотров: 2049

У гражданина Турции выявили коронавирус в Актау

Мужчина 1984 года рождения прибыл в Актау из Нур-Султана по работе. По прибытию в город он сдал лабораторные анализы. Таким образом у него выявили CОVID-19. Об этом сообщили в Центре общественных коммуникаций Мангистауской области.

Иллюстративное фото из открытых источников
Коронавирусную инфекцию выявили у гражданина Турции сегодня, 25 мая.

Он прилетел в Актау из Нур-Султана по работе. Перед прилётом в Нур-Султане мужчина также сдавал анализы, но результат оказался отрицательным.

- Сразу же по прибытию он самостоятельно сдал лабораторные анализы. По результатам диагностического исследования ПЦР был уточнён диагноз CОVID-19. Его поместили в инфекционное отделение областной больницы. Также отмечается, что поместили на домашний карантин ещё двух человек, контактировавших с данным пациентом. Их анализы показали отрицательные результаты, - отметили в Центре общественных коммуникаций региона.

Все пассажиры рейса по маршруту Нур-Султан - Актау находятся на домашнем карантине.

По состоянию на 25 мая по области выявлено 167 человек с коронавирусной инфекцией:
- в Актау — 36;
- в Жанаозене — 25;
- в Мангистауском районе — 7;
- в Мунайлинском районе — 5;
- в Каракиянском районе — 30;
- в Бейнеуском районе — 64;
- выздоровели — 98;
- летальный случай — 1.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 5 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Aleksa-N (Посетители) Сегодня, 16:42
И не понятно где он мог заразиться, в Нур-Султане или в самолете. Зачем было авиа открывать.

А еще не понятно, сначала писали что мужчина сам вызвал скорую, и ее увезли в больницу сделали тест и тест подтвердил КВИ. А тут он сам сдал анализ . Кому верить ?

Когда не знаешь что делать, делай шаг вперед!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
aman6586 (Посетители) Сегодня, 16:39
Приехал поработать а самого в больницу.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Intel (Посетители) Сегодня, 15:58
И понеслась по цепочке! Зачем открыли авиа сообщение?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • arelav_74
 тинаки (Посетители) Сегодня, 15:17
ну трандец...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Абвгд (Посетители) Сегодня, 15:09
И кому верить? У одних отрицательный анализ у других положительный.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика