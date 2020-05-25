У гражданина Турции выявили коронавирус в Актау

Иллюстративное фото из открытых источников
Коронавирусную инфекцию выявили у гражданина Турции сегодня, 25 мая.
Он прилетел в Актау из Нур-Султана по работе. Перед прилётом в Нур-Султане мужчина также сдавал анализы, но результат оказался отрицательным.
- Сразу же по прибытию он самостоятельно сдал лабораторные анализы. По результатам диагностического исследования ПЦР был уточнён диагноз CОVID-19. Его поместили в инфекционное отделение областной больницы. Также отмечается, что поместили на домашний карантин ещё двух человек, контактировавших с данным пациентом. Их анализы показали отрицательные результаты, - отметили в Центре общественных коммуникаций региона.
Все пассажиры рейса по маршруту Нур-Султан - Актау находятся на домашнем карантине.
По состоянию на 25 мая по области выявлено 167 человек с коронавирусной инфекцией:
- в Актау — 36;
- в Жанаозене — 25;
- в Мангистауском районе — 7;
- в Мунайлинском районе — 5;
- в Каракиянском районе — 30;
- в Бейнеуском районе — 64;
- выздоровели — 98;
- летальный случай — 1.
Он прилетел в Актау из Нур-Султана по работе. Перед прилётом в Нур-Султане мужчина также сдавал анализы, но результат оказался отрицательным.
- Сразу же по прибытию он самостоятельно сдал лабораторные анализы. По результатам диагностического исследования ПЦР был уточнён диагноз CОVID-19. Его поместили в инфекционное отделение областной больницы. Также отмечается, что поместили на домашний карантин ещё двух человек, контактировавших с данным пациентом. Их анализы показали отрицательные результаты, - отметили в Центре общественных коммуникаций региона.
Все пассажиры рейса по маршруту Нур-Султан - Актау находятся на домашнем карантине.
По состоянию на 25 мая по области выявлено 167 человек с коронавирусной инфекцией:
- в Актау — 36;
- в Жанаозене — 25;
- в Мангистауском районе — 7;
- в Мунайлинском районе — 5;
- в Каракиянском районе — 30;
- в Бейнеуском районе — 64;
- выздоровели — 98;
- летальный случай — 1.