Военнослужащий в Актау взял деньги с осужденного и обещал передать запрещённые предметы в колонию

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Эльдар Алибай провёл встречу с личным составом 19 мая. В целях профилактики преступлений в рядах вооруженных сил он рассказал о нарушениях военнослужащими некоторых норм уголовного законодательства.



- К примеру, 2 апреля этого года в адрес Западного РВСУ из управления собственной безопасности департамента полиции по Мангистауской области поступило уголовное дело в отношении военнослужащего воинской части 6656 в Актау, который с 1 по 9 марта требовал 20 тысяч тенге у осужденного ГМ 172/6, пообещав пронести блок сигарет и две SIM-карты. А 8 и 11 марта на банковский счёт военнослужащего поступили денежные средства. Военнослужащий распорядился деньгами по своему усмотрению, однако обещанные запрещённые предметы на территорию исправительного учреждения не пронёс, - сказал Эльдар Алибай.



Уголовное дело с обвинительным актом направили в военную прокуратуру для дальнейшей передачи в военный суд Актюбинского гарнизона.



Помимо этого, подполковник привёл пример с ещё одним уголовным проступком военнослужащего.



- Капитан, начальник финансовой службы воинской части 6656, обязанная в силу своего служебного положения обеспечивать законность в вверенном подразделении, похитила вверенное ей чужое имущество. Так, 23 июля прошлого года она, находясь на рабочем месте, перечислила со счёта воинской части 8 миллионов тенге на свой личный счёт в одном из казахстанских банков и через банки второго уровня перевела данную сумму неизвестным лицам в России. На следующий день, по этой же схеме, со счёта воинской части перечислила деньги в размере 11 миллионов 766 тысяч тенге. Была задержана во время растраты денежных средств, - рассказал Эльдар Алибай.



Военнослужащую признали виновной. Её лишили звания «капитан» и дали условный срок - семь лет. Причинённый ущерб государству был возмещён в ходе досудебного расследования.