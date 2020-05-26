С начала года в Актау сгорело 12 автомобилей

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За пять месяцев 2020 года в Актау зарегистрировано 12 случаев возгораний автомобилей. В сравнении с прошлым годом количество пожаров увеличилось на 100 процентов.



- Основной причиной возгорания автотранспортных средств является короткое замыкание электропроводки. В большинстве случаев пожары возникали в моторном отсеке. Это обусловлено тем, что в достаточно небольшом объеме отсека сконцентрированы узлы и агрегаты, в которых существуют горючие смеси, способные воспламеняться и гореть под капотом – это бензин, дизельное топливо, моторное масло, трансмиссионные и тормозные жидкости, жидкость гидравлического усилителя руля. Пожар в автомобиле начинается практически незаметно. До возникновения дыма и запаха обнаружить его непросто, а к моменту обнаружения пожар может достичь таких размеров, при которых огнетушитель уже не поможет, - сказал Нуржан Орынбасаров.



Спасатели отмечают, что время, за которое огонь охватит салон автомобиля, зависит от характера возгорания – от нескольких секунд до трех минут. А за 10 минут легковой автомобиль может сгореть полностью.



В целях предотвращения пожаров и улучшения противопожарного состояния автотранспортных средств управление по чрезвычайным ситуациям Актау рекомендует особое внимание обратить на следующее:



- герметичность соединения систем питания;

- надежность крепления эл. проводки к элементам кузова и приборного щитка;

- правильность установки дополнительного эл. оборудования / блока электронного зажигания, противотуманных фар, дополнительных сигналов;

- наличие исправного огнетушителя.



В гаражах не допускать:

- хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

- отстоя машин с течью топливных баков, топливопроводов, карбюраторов, а также с неотключенными системами электроснабжения;

- соединение электропроводов без пайки или опрессовки;

- производить покраску автомобилей, заправку и установку в количествах, превышающих норму;

- промывать детали легковоспламеняющимися и горючими жидкостями;

- проводить ремонтные работы с применением открытого огня.



При пожаре звонить: 101 или 112.