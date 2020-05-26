Обратиться в полицию Актау просят обманутых вкладчиков шести ломбардов

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B производстве следственного управления департамента полиции проводится досудебное расследование по фактам деятельности ломбардов ТОО «Гарант 24 Ломбард», «Estate Ломбард», «Выгодный займ», «PLUS CAPITAL», «Выгодный депозит», «ХоумАвтоИнвест», по которым ряд руководителей с санкции суда арестованы и содержатся в следственном изоляторе.



- В связи с чем всех вкладчиков, которым причинен материальный ущерб, просим обратиться в любой отдел полиции по месту жительства, где у вас примут заявления и проведут необходимые следственные действия. B ходе расследования на залоговое имущество (автомашины, квартиры) с санкции суда наложены аресты, исключающие возможность дальнейшей их реализации. Арестованное имущество добросовестных приобретателей остается у них под расписку, с предупреждением об уголовной ответственности за растрату, отчуждение и сокрытие данного имущества, согласно статьи 425 УК РК, - пояснили в полиции региона.



B целях обеспечения возмещения ущерба, причиненного вкладчикам, органами следствия принимаются все необходимые меры в отношении вышеназванных ломбардов. По результатам расследования уголовное дело будет направлено в суд.



- Вопрос принадлежности либо возврата арестованного в ходе следствия имущества будет разрешен в ходе рассмотрения уголовного дела в суде. По любой информации о ходе рассмотрения ваших обращений и расследования уголовного дела необходимо обратиться в следственное управление департамента полиции по адресу: 3 «б» микрорайон, здание №13 или по телефонам: 47-44-08, 47-42-13, 47-42-03, 87026265686, 87753295502, 87754218099, - отметили в полиции.