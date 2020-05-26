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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:26

Просмотров: 609

Обратиться в полицию Актау просят обманутых вкладчиков шести ломбардов

Сотрудники следственного управления департамента полиции Мангистау просят откликнуться горожан, пострадавших от незаконных действий ТОО «Гарант 24 Ломбард», «Estate Ломбард», «Выгодный займ», «PLUS CAPITAL», «Выгодный депозит» и «ХоумАвтоИнвест».

Иллюстрация к материалу
B производстве следственного управления департамента полиции проводится досудебное расследование по фактам деятельности ломбардов ТОО «Гарант 24 Ломбард», «Estate Ломбард», «Выгодный займ», «PLUS CAPITAL», «Выгодный депозит», «ХоумАвтоИнвест», по которым ряд руководителей с санкции суда арестованы и содержатся в следственном изоляторе.

- В связи с чем всех вкладчиков, которым причинен материальный ущерб, просим обратиться в любой отдел полиции по месту жительства, где у вас примут заявления и проведут необходимые следственные действия. B ходе расследования на залоговое имущество (автомашины, квартиры) с санкции суда наложены аресты, исключающие возможность дальнейшей их реализации. Арестованное имущество добросовестных приобретателей остается у них под расписку, с предупреждением об уголовной ответственности за растрату, отчуждение и сокрытие данного имущества, согласно статьи 425 УК РК, - пояснили в полиции региона.

B целях обеспечения возмещения ущерба, причиненного вкладчикам, органами следствия принимаются все необходимые меры в отношении вышеназванных ломбардов. По результатам расследования уголовное дело будет направлено в суд.

- Вопрос принадлежности либо возврата арестованного в ходе следствия имущества будет разрешен в ходе рассмотрения уголовного дела в суде. По любой информации о ходе рассмотрения ваших обращений и расследования уголовного дела необходимо обратиться в следственное управление департамента полиции по адресу: 3 «б» микрорайон, здание №13 или по телефонам: 47-44-08, 47-42-13, 47-42-03, 87026265686, 87753295502, 87754218099, - отметили в полиции.



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Комментарии ( 1 )

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Ян (Посетители) Сегодня, 15:41
Отзовитесь.....Аслан Мурзабеков вам бабосы вернёт.........возможно.))

А по сути и не подумает.
 
 

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