В Сети появилось видео групповой потасовки молодежи в 29 микрорайоне Актау

Видео появилось в Сети сегодня, 26 мая.На видеоролике видно, как группа лиц устроила потасовку вдоль дороги в 29 микрорайоне.В департаменте полиции региона сообщили, что инцидент произошел вчера, 25 мая, примерно в 00:00.- Молодые люди 1998, 1999 и 2000 годов рождения бегали через дорогу. Сотрудниками батальона патрульной полиции они были задержаны и доставлены в управление полиции Актау для составления административного протокола по статье 434 КОАП РК. В общем привлечено 12 человек, - рассказали в пресс-службе полиции.