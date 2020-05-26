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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 19:10

Просмотров: 5418

В Сети появилось видео групповой потасовки молодежи в 29 микрорайоне Актау

В Сети распространяется видеоролик потасовки с участием молодых людей в 29 микрорайоне. В пресс-службе департамента полиции региона сообщили, что к административной ответственности привлечены 12 человек.

Кадр видео
Видео появилось в Сети сегодня, 26 мая.

На видеоролике видно, как группа лиц устроила потасовку вдоль дороги в 29 микрорайоне.



В департаменте полиции региона сообщили, что инцидент произошел вчера, 25 мая, примерно в 00:00.

- Молодые люди 1998, 1999 и 2000 годов рождения бегали через дорогу. Сотрудниками батальона патрульной полиции они были задержаны и доставлены в управление полиции Актау для составления административного протокола по статье 434 КОАП РК. В общем привлечено 12 человек, - рассказали в пресс-службе полиции.



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Комментарии ( 2 )

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Леська (Посетители) Сегодня, 22:41
что воспитываем то и пожинаем, а потом пипец как удивляемся...
 
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  • vaterloo
  • kostya_aktau
  • Саид.
  • almaty2018
 n92 (Посетители) Сегодня, 19:54
у нас что цирк или зоопарк в городе? откуда столько приматов сбежали? crazy
 
 

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